Cristián Warnken: No es una buena Constitución si se piensa en reformar tras aprobarla

El vocero de la agrupación "Amarillos Por Chile", Cristián Warnken, criticó la idea de "aprobar para reformar" en el plebiscito de salida de la nueva Constitución, asegurando que eso significa que el borrador que se está presentando "no es bueno".

En conversación con El Diario de Cooperativa, Warnken señaló que "nosotros queremos una Constitución reformadora, Chile necesita cambios, pero siempre hay que ceder; la Constitución no es un programa de Gobierno. Esta Constitución, este borrador por lo menos, se parece más a un programa político que a un texto constitucional. Este es el gran defecto de fondo que tiene".

Sobre la idea de "aprobar para reformar", el representante señaló que es "riesgoso o incierto (...) eso nos empantanaría en discusiones eternas. Una Constitución recién aprobada y ya estar pensando en reformarla significa que la Constitución que se está presentando no es buena, hay un juicio implícito en quienes dicen 'voy a aprobar algo que no es muy bueno, pero porque lo voy a reformar después'".

"Yo me he leído el texto y el grupo de expertos que estaba con nosotros también. Estamos tratando de hacerlo de buena fe; siempre ha sido ese el espíritu de Amarillos desde que nacimos, cuando recién estaban saliendo los primeros artículos que venían de las comisiones al pleno", aseguró Warnken.

"Somos personas de centro y centroizquierda que siempre hemos querido que este proceso terminara bien y nos parece que el borrador que se está presentando, de alguna manera, en vez de unir a los chilenos los va a dividir", lamentó el vocero de la agrupación: "Todas las encuesta lo están diciendo. Vamos a tener un escenario muy apretado y eso es negativo... Una Constitución no puede ser aprobada por un 52, 53 o 54 por ciento, eso sería un fracaso".

LA RESPONSABILIDAD DE LA DERECHA

Cristián Warnken, además, criticó a la derecha por su rol contrario a la idea de reformar la actual Constitución y los responsabilizó por el estado actual de la propuesta de nuevo texto constitucional.

"Yo creo que la derecha aquí tiene una responsabilidad enorme en todo lo que ha pasado, al escenario al que hemos llegado. La derecha, durante décadas, lo único que hizo es oponer de manera consumada e irresponsable a cualquier intento de reforma constitucional, despreció el proceso iniciado por la (ex) Presidenta Bachelet, tiene una responsabilidad enorme", fustigó.

"Lo mínimo sería que asumiera un compromiso que va a haber una reforma de la Constitución y que aquí no hay vuelta atrás -insistió- Los chilenos, en el plebiscito de entrada, eligieron una Constitución nueva... Aquí no podemos volver a la Constitución que ya está, no hay vuelta atrás en ese sentido, eso es una decisión del pueblo, soberano".

"Lo mínimo de la derecha es comprometerse a apoyar una reforma y no empezar a hacer trampas ni poner trabas en ese proceso", cerró.