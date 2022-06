Cubillos y razón de "aforo" para excluir a ex presidentes: Domínguez cree que los chilenos son idiotas

La convencional Marcela Cubillos (ex ministra de Educación) aseguró que el vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, tiene una "obsesión por mentir", luego de que argumentara que no se invita a los ex Presidentes de la República al acto solemne de entrega de la propuesta de nueva Carta Fundamental por "problemas de aforo".

A través de Twitter, Cubillos manifestó que "el vicepresidente (de la Convención) Gaspar Domínguez tiene una obsesión por mentir o por creer que los chilenos son idiotas".

El Vice Pdte @gdominguez_ tiene una obsesión por mentir o por creer que los chilenos son idiotas. Lo hace a diario inventando normas distintas a las aprobadas y ahora pretende que alguien crea que no se invita a 4 Ex Pdtes a ceremonia del 4/7 por “problemas de aforo”. — Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) June 13, 2022

"Lo hace a diario inventando normas distintas a las aprobadas y ahora pretende que alguien crea que no se invita a cuato ex presidentes a ceremonia del 4/7 por 'problemas de aforo'", fustigó.

De forma extraoficial, al interior de la Convención han evaluado el costo a la imagen que significaría la presencia del ex Presidente Piñera para el organismo constituyente.

Quien también criticó la exclusión fue el convencional del Frente Amplio Fernando Atria quien sostuvo que es "una mala decisión; la razón dada, además, tampoco es una razón que sea muy plausible dado que no estamos hablando de un aforo de cinco. Creo que es un error".

DAZA: "NO SON AUTORIDADES EN EJERCICIO"

El convencional Mauricio Daza (Independientes por una Nueva Constitución) aseguró que solo se invitará a autoridades en ejercicio.

"No se ha invitado a los ex presidentes porque no son autoridades en ejercicio que tengan una representación de algún sector de la ciudadanía. Son ex autoridades. Lo importante es que todas aquellas personas que hoy día ejercen esa labor de representación de órganos del Estado van a estar en esta ceremonia", destacó Daza.

"Sería un sin sentido invitar a ciertas ex autoridades y no a otras. Desde esa perspectiva tendríamos que invitar, por ejemplo, a los ex presidentes del Senado u otras ex autoridades que también podrían ser importantes", enfatizó

En tanto, el convencional Cesar Valenzuela (PS) respaldó la decisión de la mesa de la Convención, entendiendo que "si la mesa ha considerado, por las razones que hemos conocido de que no fue posible invitarlos, yo respaldo esa decisión".

"No hay de ninguna forma un interés por no hacer participar a las autoridades de los poderes constituidos. Entiendo que por eso están ellos, al menos, incorporados al protocolo, pero tenemos un problema de aforo y eso es un detalle de la realidad. A nosotros nos hubiese gustado hacer algo muchísimo más grande, pero lamentablemente no ha sido posible", enfatizó Valenzuela.