De la UDI a RD, expertos piden que el proceso constituyente mantenga ánimo de acuerdos

Desde la UDI hasta Revolución Democrática pidieron mantener el tono de conversación y acuerdo en el Consejo Constitucional, que asumirá el próximo miércoles 7 de junio, tras el cierre de la primera parte de este proceso la última jornada por parte de la Comisión Experta.

El órgano, que se instaló el pasado 6 de marzo, terminó de votar este martes el anteproyecto que presentarán ante el Consejo Constitucional, el cual contiene 14 capítulos, 215 artículos permanentes y 47 transitorios.

El comisionado designado por la UDI Máximo Pavez declaró que "lo que me gustaría pedirle al Consejo Constitucional y me atrevo a exigírselo: mantener el tono. Lo que quiero decir es que, obviamente este anteproyecto debe ser escrutado, debe ser mejorado, debe ser complementado en lo pertinente, pero partimos de una base. Ya no hay una hoja en blanco y eso es un tremendo avance".

Por su parte, Domingo Lovera (RD) indicó que "una propuesta de Constitución no es una política pública, no es una ley, no es una decisión de un Gobierno, es un acuerdo transversal que requiere que estén todas las voluntades detrás".

"Lo que yo esperaría sería que el Consejo trate de mantener esta misma dinámica de conversaciones, de acuerdos extendidos", recalcó.

En el trabajo constitucional de los comisionados quedó pendiente la libertad de elección en salud, el control preventivo sustantivo de la Corte Constitucional, la protección de la vida del que está por nacer, los derechos sexuales y reproductivos y también el reconocimiento del trabajo doméstico y el cuidado.

Sobre lo que queda del proceso, el próximo lunes 5 de junio se reúne nuevamente la Comisión Experta para que puedan hacer los discursos de cierre; el martes se entrega el anteproyecto y, finalmente, el miércoles asumirán los 51 consejeros.

PIÑERA: QUE LA PROPUESTA HAYA SIDO POR UNANIMIDAD REFLEJA UNA ACTITUD

El expresidente Sebastián Piñera también se refirió a este proceso que culminó y expresó que la Comisión Experta "hizo un gran trabajo y ha hecho una muy buena propuesta", pero destacó que "nunca olvidemos la importancia de tener un gran sólido y amplio acuerdo constitucional. No podemos seguir, como lo hemos hecho durante los últimos 40 años, pasarnos 40 años más peleándonos, enfrentándonos y confrontándonos en torno a la Constitución".

"La Constitución tiene que ser ese gran marco de unidad, de estabilidad, de proyección, y para eso se requieren acuerdos grandes, amplios y sólidos. Por eso, que la propuesta de los expertos haya sido prácticamente por unanimidad, refleja una actitud, una voluntad, una sabiduría, una prudencia, que es precisamente lo que no mostró la Convención", añadió.