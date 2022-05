Debate sobre los dos tercios: Boric rechazó "quórums especiales para una legislatura en particular"

"No tiene que haber quórum especiales para una legislatura en particular", fue la respuesta que entregó esté sábado el Presidente Gabriel Boric al ser consultado por su postura en torno al debate que encendió la polémica indicación, aprobada esta semana en la Comisión de Normas Transitorias de la Convención Constitucional, que establece un quórum de dos tercios en caso de que, que de aquí hasta marzo del 2026, el actual Congreso quisiera reformar o modificar la eventual nueva Carta Magna, lo que es superior a la regla que regirá para la próxima legislatura.

"Nuestra postura sobre este tema es que los quórums tienen que operar in actum, ¿Qué es lo que significa eso? Que no tiene que haber quórum especiales para una legislatura en particular", afirmó el Mandatario en La Moneda.

En esta línea, Boric aseveró que, en caso de que gane el Apruebo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre, "el Congreso tiene todas las potestades para poder debatir democráticamente en función de los quórums que la Constitución establezca".

"No creo que haya que hacer normas especiales; no creemos que haya que hacer normas especiales que rijan a un determinado Congreso a diferencia de otro", puntualizó el jefe de Estado, quien participó este sábado en lanzamiento de "Hagamos Historia", campaña informativa que busca incentivar la participación ciudadana en el plebiscito de salida, que tendrá voto obligatorio.

La postura del Presidente respalda lo dicho ayer por el diputado Vlado Mirosevic (Partido Liberal), quien, tras la ya tradicional reunión semanal que tienen los partidos oficialistas con el Ejecutivo, aseguró que las autoridades "no estaban de acuerdo con la propuesta de imponer al Congreso los dos tercios".