Demócratas de EE.UU acusan a redes de permitir desinformar sobre el proceso constitucional

Un grupo de congresistas estadounidenses se quejaron este viernes ante Facebook, Twitter y TikTok por la desinformación compartida en esas plataformas sobre la propuesta de nueva Constitución, y les pidieron que actúen de forma urgente para evitar esas campañas.

Su misiva está enviada a los respectivos líderes de Facebook (Mark Zuckerberg), Twitter (Parag Agrawal) y TikTok (Shou Zi Chew) para expresarles su preocupación a pocos días de que los chilenos decidan en las urnas si aprueban la eventual Carta Fundamental, o mantienen la actual, heredada de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) y de corte neoliberal.

"Creemos que corporaciones tecnológicas como las suyas tienen la obligación de garantizar que sus plataformas no sirven para diseminar odio, mentiras y desinformación entre el electorado", sostienen sus seis firmantes, todos ellos demócratas y entre los que están Andy Levin y Jesús "Chuy" García.

El grupo se hace eco de un reportaje de la agencia Reuters según el cual la desinformación sobre la nueva Constitución chilena es amplia.

As a member of Congress and @HouseForeign, I am very concerned about the disinformation deployed by the “Rechazo” campaign in Chile and @meta, @twitter and @tiktok_us’ inadequate response.



These tactics undermine democracy. We need answers. pic.twitter.com/5BFgovZ0Wk