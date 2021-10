Día histórico para Chile: Comenzó la discusión de la nueva Constitución

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, junto a la mesa ampliada del órgano constituyente, dieron el inicio a la discusión de la nueva Carta Magna este 18 de octubre del 2021, un día simbólico en que se conmemora el segundo aniversario del estallido social.

Con un emotivo discurso de Loncon comenzó la sesión número 31 de la Convención, donde se dio el puntapié inicial para empezar la redacción de la nueva Constitución, la cual tuvo la intervención de todos los integrantes de la mesa ampliada del órgano constituyente.

"Esta Convención, que es hija de los anhelos y la movilización de los pueblos, comienza un diálogo esperado por décadas, quizás por siglos. Este 18 de octubre, a dos años del despertar del nuevo Chile, damos rienda suelta a la imaginación, y son momentos hermosos los que nos toca vivir, imaginar lo común para nuestras vidas, y para las vidas de los que vendrán", dijo la presidenta de la Convención.

Expresando, además, que: ¡Qué honor! y qué responsabilidad tenemos en nuestras manos, queridas y queridos colegas constituyentes, es un imperativo que estemos a la altura de los tiempos, debemos trabajar arduamente para intentar sanar las cicatrices de Chile, hagamos este trabajo desde la razón, pero también conmovámonos, trabajemos desde la ternura y desde el pensar".

Por su parte, el vicepresidente Jaime Bassa señaló que "hoy empieza un proceso político, social y cultural que demuestra que otros mundos son posibles, mundos donde en los espacios de diálogo estén presentes todas las voces". Además, se mostró orgulloso de "lo que hemos logrado en estos tres primeros meses, comenzamos este debate constituyente guiados por principios que nos permitirán proponer una nueva Constitución que eleve los estándares y profundice radicalmente nuestra democracia".

Más explícita fue la vicepresidenta adjunta, Isabel Godoy, representante del Pueblo Coya, quien hizo un guiño a los "presos políticos por lucha", a quienes les envió un saludo.

Aun así, la constituyente indicó que "tampoco podemos olvidar que es hora de dejar los paradigmas tradicionales, es por eso que debemos mirar el futuro con todas las voces y todas las ideas. Es clave, por ello, el respeto a la Pachamama, enfocado en el buen vivir, podemos crear en todas y todos un nuevo pacto entre pueblos, naciones, que sea justo y equitativo".

Al finalizar todos los integrantes de la mesa ampliada, Loncon procedió a "declarar ante el pleno el inicio oficial del debate constitucional, hoy 18 de octubre del 2021, a las 03:38 de la tarde".

🔴 Ahora presidenta de la Convención @ElisaLoncon declara el inicio oficial del debate constitucional.#DiscursosDeApertura — Chile Convención (@convencioncl) October 18, 2021

Por otro lado, a las 16:30 horas comenzarán sus respectivas sesiones de trabajo las comisiones de Principios Constitucionales, Medio Ambiente y de Sistema Político.

"EL PROCESO SE INICIÓ CON LA REVUELTA SOCIAL"

Desde la derecha, la convencional Rocío Cantuarias (Vamos por Chile) indicó que "creo que no tenemos nada que celebrar este 18 de octubre y nos parece una impertinencia que se haya apurado a la Convención Constitucional, especialmente la presidenta Loncon y el vicepresidente Bassa, de querer comenzar hoy día el contenido de fondo, poniendo en riesgo no solamente a los carabineros que están en el ex Congreso Nacional, sino que también a los funcionarios y a los convencionales".

"Yo no tengo nada que celebrar hoy día, creo que fue un error lleno de simbolismo absurdo en mi opinión", planteó Cantuarias.

En respuesta, Elisa Giustinianovich (Movimientos Sociales Constituyentes), vicepresidenta adjunta de la Convención, defendió que "es un hecho que el proceso constituyente que estamos viviendo se inicia con la revuelta social, se inicia un 18 de octubre, le guste o no a la derecha".

"Le guste o no a la derecha, vamos a cambiar la Constitución que han defendido durante décadas y este proceso se abre con un 80 por ciento de aprobación de los pueblos", remató.