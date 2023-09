Dignidad y desarrollo: Lo que Bachelet y Piñera esperan del proceso constitucional

Los expresidentes Michelle Bachelet y Sebastián Piñera plantearon sus expectativas del resultado del proceso constitucional en el encuentro "Diálogo para construir el futuro", instancia de Icare que puso el foco en la construcción de acuerdos en el Consejo.

"Si la democracia está en riesgo, lo que corresponde es ceder pensando en lo común", afirma la ex Presidenta Bachelet

"Espero que podamos tener una nueva Constitución que nos enorgullezca como chilenos y chilenas", comenzó la exmandataria, "que nos represente y nos permita seguir avanzando hacia un país más digno y más justo para todas y todos".

Bachelet aseguró que "de lo contrario, yo voy a estar marchando por los derechos de todos y todas".

"Estamos sin crecimiento económico ni creación de empleos. Estos acuerdos le van a permitir al país aprovechar sus ventajas y así superaremos la segunda transición: ser un país desarrollado", dice el ex Presidente Piñera

A su turno, Piñera afirmó que "acuerdos amplios y sólidos son los que van a permitir a nuestro país aprovechar en plenitud su potencial", pues "no somos un país subdesarrollado o en vías de desarrollo por designo de dios; es porque no hemos sabido aprovechar las maravillosas oportunidades".

"Sabemos que en este mundo nuevo, el cambio climático significa tremendos desafíos y problemas, pero para Chile gigantescas oportunidades", destacó el expresidente.

"Les pedimos a los convencionales que no desperdicien esta nueva oportunidad. Si esto pasa no va a haber espacio para una nueva convención antes de que cambie el gobierno. Chile necesita acuerdos", dice el ex Presidente Frei.



