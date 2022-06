Diputado Soto y posibilidad de que gane el Rechazo: Tendremos que alcanzar un acuerdo transversal

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto (PPD), aseguró que en caso de ganar el Rechazo en el Plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, "tendremos que tener la altura de Estado y la responsabilidad de poder alcanzar un acuerdo transversal" para abrir otro proceso constitucional, tal como lo plantean desde Chile Vamos.

Esto luego que desde la UDI, RN y Evópoli dieran a conocer su postura por el Rechazo en la última jornada, abriéndose a que de ganar esta opción, crear un segundo camino constitucional. En conversación con Cooperativa, el diputado Soto señaló que "es una conversación posterior" al día del referéndum, ya que actualmente "toda otra opción es más bien parte de escenarios ficticios que se están evaluando, conversando en el mundo político".

"Yo creo que el día 5 de septiembre, obviamente, dependiente la realidad que nos toque enfrentar tendremos que abrir todos los canales de conversación que sean necesarios y ahí no vamos a cerrar la puerta a ninguna opción, porque efectivamente si llega a ganar el Rechazo, yo creo que ninguna persona que se considere progresista y de la centroizquierda va a querer quedarse con la Constitución de 1980", explicó.

Y continuó con que "allí tendremos que tener la altura de Estado y la responsabilidad de poder alcanzar un acuerdo transversal, yo creo que el propio Presidente Boric tiene también consciencia de aquello".

Finalmente, el parlamentario PPD se refirió a los dichos del ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, quien declaró que en caso de que gane el Rechazo muchas reformas estudiadas por el Gobierno "no se podrían llevar a cabo", a lo que respondió que "se equivoca rotundamente, yo creo que un ministro de Estado no puede hacer esa aseveración y comete un error garrafal al indexar el resultado de la aplicación del programa de gobierno a el resultado del Plebiscito".

"El deber de un Gobierno es garantizar el cumplimiento de esos compromisos de campaña y de su programa de gobierno independiente de las externalidades que puedan ocurrir. El proceso constituyente es algo que es abierto, que está en curso, que no depende exclusivamente del Gobierno, depende de la ciudadanía y de cómo se desenvuelvan diversos elementos en los próximos y eso no puede estar amarrado al éxito o no del Gobierno", recalcó.

Sosteniendo que "si gana el Apruebo, por cierto que se van a facilitar las cosas, cambia el escenario, el marco jurídico constitucional es distinto y hay muchos cambios que van a ser probablemente más fácil de hacer que con la Constitución actual, pero de ahí a renunciar a gobernar y a la aplicación del programa de gobierno, no me parece que sea una señal adecuada".