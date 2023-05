Director de Criteria: Si el oficialismo no logra 20 consejeros, puede que el proceso vaya directo al fracaso

Cristián Valdivieso alertó que podría darse "un fenómeno inverso" al de la pasada Convención, y que la preeminencia de la derecha genere desafección en el mundo de la izquierda y el centro.

"Hoy el relato que domina en la sociedad es que lo que más la afecta es la inseguridad, el crimen organizado, el desorden migratorio; distinto a la subjetividad del momento post estallido", explicó en Cooperativa.

Apuntó que el interés en la elección del domingo "es muy, muy bajo, pero eso no quiere decir que la gente no vaya a concurrir a las urnas: va a ir pese a no querer hacerlo".