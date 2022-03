Domínguez por críticas de Piñera: Es absurdo y deshonesto llamar a rechazar algo que no está escrito

El vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, respondió a las críticas del Presidente Sebastián Piñera sobre el órgano constituyente y expresó que "me parece absurdo y deshonesto, intelectualmente, llamar a rechazar algo que no está escrito".

El Mandatario aseguró el fin de semana sentir "preocupación" por la "calidad de la política y la dirección que está tomando la Convención Constitucional" y, en la misma línea, aseveró que ve un "afán refundacional" en el órgano, con un riesgo de que "se debilite la libertad de expresión, esencial para la democracia y un país libre", aunque dijo que tiene "esperanza y fe en que aún estamos a tiempo de enmendar".

En conversación con "Estado Nacional" de 24H, Domínguez respondió ante estas declaraciones e indicó que "estoy de acuerdo con que debemos esperar a tener un resultado escrito para poder mirarlo y definir si nos gusta o no. Sin embargo, me parece absurdo y deshonesto, intelectualmente, llamar a rechazar algo que no está escrito. Tenemos que mirar el resultado".

"Yo entiendo que hay personas que no están de acuerdo con ciertos temas, pero hay que cuidar este proceso en el que estamos conversando y escribiendo las nuevas reglas del juego. Esta etapa nos viene a sacar de una crisis profunda que estamos viviendo en el país", agregó.

Además, ejemplificó que "es lógico que nunca tendremos un texto que nos guste al 100 por ciento a todos, tampoco me va a gustar a mí ni a nadie, porque cuando tú pides pizza en tu casa y son cinco hermanos, a nadie le van a gustar todos los ingrediente de la pizza, hay que ponerse de acuerdo. Pero si de los cinco hermanos les gusta a cuatro, uno considera que ahí hay amplio consenso, y de esa manera está construida la lógica de la Convención Constitucional, con que dos tercios estén de acuerdo".

"Eso, de alguna manera, nos garantiza que el acuerdo debe ser amplio porque si no no va a estar en la Constitución", añadió.

A su vez, Domínguez criticó la actual Constitución, la que catalogó como "muy extrema y radical", y valoró que ahora "estamos escribiendo la Constitución de una manera democrática y a los estándares internacionales en las materias que está regulando".

"Probablemente estamos frente al órgano más representativo que ha tenido Chile en su historia y eso es independiente de la posición que pueda tener cualquier persona, eso es un hecho de la causa, se ve por la representación independiente y de grupos y sectores que nunca habían estado representados en los espacios de decisión política", cerro.