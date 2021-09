Dos Covid confirmados y 28 contactos estrechos complican funcionamiento de la Convención

La confirmación de dos casos positivos de Covid-19 obligó, esta mañana, a suspender la votación en particular del Reglamento General de la Convención Constitucional, que se reanudará el lunes.

Los afectados son el convencional César Valenzuela, del Colectivo Socialista y un asesor de la misma tienda, mientras que horas más tarde se dio cuenta de la existencia de 28 contactos estrechos, noticia que convocó a personal de la Seremi de Salud Metropolitana a la sede del órgano constituyente, en el Congreso Nacional en Santiago.

"Fuimos informados temprano de que había un convencional Covid positivo confirmado, y estamos activando los protocolos para resguardar la salud de los trabajadores y los y las constituyentes", reveló en primera instancia el vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa.

El propio Valenzuela confirmó su contagio a través de Twitter, del que dijo haberse enterado ayer jueves por un test de antígeno: "Me encuentro bien. Lamento mucho esta situación y agradezco a tod@s por su cariño", acotó.

Posteriormente, aclaró que "estoy vacunado y tengo las dos dosis. Lo hice cuando me correspondía por edad. La dosis de refuerzo por calendario aún no me corresponde", y aprovechó de recordar que "las vacunas no impiden el contagio, pero SI disminuyen los efectos" del virus.

Volviendo al trabajo del órgano, la votación de las indicaciones del Reglamento, que continuaría a las 09:30, en principio se postergó hasta el mediodía, hasta que se anunció que se retomará el próximo lunes, en atención a que varios convencionales no cuentan con la aplicación para votar de manera remota.

Según la representante de Vamos por Chile Pollyanna Rivera, "los 155 no hemos sesionado todos al mismo tiempo de manera telemática, y tampoco lo ha hecho una gran mayoría de los convencionales, entonces para eso hay que hacer las pruebas correspondientes".

FALTA DE INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL

Si bien no es la primera vez que se suspende una sesión plenaria, nunca antes ocurrió debido a contagios de Covid-19, lo que preocupa entre convencionales porque, a diferencia del Congreso Nacional en Valparaíso, la Constituyente no cuenta con una enfermería, por ende, no hay personal que vigile el cumplimiento de las medidas sanitarias permanentemente.

Eso sí, cuenta con un comité Covid conformado por los propios convencionales, entre ellos, la enfermera Loreto Vidal, quien reconoció que las medidas se cumplen "en general, pero no en particular, porque vamos bajando el sentido de riesgo".

Por ejemplo, "es habitual ver gente fumando, y cuando eso pasa, se sacan la mascarilla; o alguien que se pone en contacto más estrecho que el metro y medio o dos metros que pedimos", observó.

"Creo que a veces uno relaja un poco las medidas equivocadamente, sobre todo porque tenemos un falso sentido de seguridad, que no es real, porque estamos todavía en pandemia", recordó la ex integrante de la Lista del Pueblo.