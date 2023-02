Dueño de exFuente Alemana cargó contra RN tras frustrada candidatura al Consejo Constitucional

El dueño de la exFuente Alemana, Carlo Siri, lamentó su frustrada candidatura al Consejo Constitucional y cargó contra Renovación Nacional (RN), partido por el cual ocuparía un cupo, acusando que sus miembros "no cumplieron su palabra" y lo dejaron con todos los trámites previos realizados.

"No lo tengo muy claro. El tema es que iba a ocupar un cupo de RN. Me llamaron, conversaron conmigo y me dijeron que tenía muchas posibilidades", explicó Siri en una entrevista publicada este miércoles por La Tercera.

Según explicó el empresario gastronómico, tuvo una primera reunión con el diputado Diego Schalper, secretario general de ese partido, quien le planteó la opción de ser candidato porque "marcaba muy alto en la Región Metropolitana", algo que finalmente aceptó.

"Ordené mis cosas y todos contentos. Incluso, después me llamó Francisco Chahuán (senador, presidente de RN), antes que yo me decidiera, y me dijo que esto era por Chile y toda la cosa y blá blá blá. Bueno, hice todo lo que tenía que hacer, los trámites y me inscribí en el Servel. Hice los trámites en notaría y toda la cosa. Y después no supe más", acusó.

Siri dio cuenta que todavía no sabe lo que pasó, pero presume que tiene que ver "con estos típicos enredos políticos en que habrá salido alguien de entre medio de las filas de ellos. Me da la impresión de que al final es Bruno Baranda quien tomó el cupo. Después él se trató de contactar conmigo por WhatsApp... le dije que después de todo lo que pasó no me interesaba trabajar con RN".

Aseguró que RN faltó a su palabra, dado que "en el fondo se había cerrado el trato y de repente no se habló más. Distinto hubiese sido que me llamaran y me dijeran que en realidad vamos a tener que hacer esto u esto otro y ningún problema porque el cupo era por el partido de ellos".

"Estas cosas son las que desprestigian la política ante los ciudadanos", lamentó el empresario al medio antes citado.

Finalmente, sobre este nuevo proceso constituyente que está en desarrollo, Siri indicó que espera que "salga algo bueno, porque si realmente va a salir algo que no sea beneficioso, probablemente nosotros levantemos la voz".