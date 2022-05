El borrador constitucional a los ojos de Wall Street: Morgan Stanley y JP Morgan ofrecen visiones disímiles

Mientras Chile abrió el último capítulo del proceso constituyente con la presentación del borrador de la nueva Carta Fundamental, que deberá estar lista en julio, dos de los bancos de inversiones estadounidenses más influyentes, Morgan Stanley y JP Morgan, ofrecieron miradas disímiles respecto al texto.

"Un primer vistazo a esta versión del documento sugiere que, de aprobarse, Chile se enfrentaría a una mayor carga fiscal y a un mayor control regulatorio sobre las empresas, especialmente en lo que se refiere al frente medioambiental. Sin embargo, en consonancia con nuestra opinión de siempre, no vemos indicios de elementos potencialmente perturbadores para el marco de la política macroeconómica del país", apuntó Morgan Stanley en un informe enviado a sus clientes, según consignó El Mercurio Inversiones.

La firma recalcó que "las propuestas más extremas han sido rechazadas por el pleno", destacando que "la exclusión de las propuestas menos ortodoxas para el sector empresarial, la política económica y el marco institucional que suponían un mayor riesgo para la inversión y lo fiscal debería ser positiva para la mayoría de los activos de renta fija, ya que el resultado debería reducir la incertidumbre política para los empresarios, promoviendo la inversión y manteniendo un marco fiscal mayoritariamente ortodoxo".

"El rendimiento del peso chileno debería seguir mejorando en las próximas semanas, lo que se suma al reciente ajuste de la política monetaria del Banco Central", sostuvo la entidad.

Para el crédito nacional, en tanto, Morgan Stanley pronosticó "la noticia de la exclusión de políticas menos ortodoxas, que planteaban riesgos fiscales, también es positiva".

"Chile es, con diferencia, el crédito más barato en su categoría de grado de inversión, y en la actualidad se prevén dos rebajas (de calificación), mientras que nosotros no esperamos ninguna, especialmente con más signos de moderación de cara al referéndum de septiembre", indicó.

JP MORGAN ADVIRTIÓ SOBRE EL BANCO CENTRAL Y LA MINERÍA

Más pesimista fue JP Morgan, que postuló -también en un informe divulgado a sus clientes- que "nuestra opinión es que el borrador actual, tal como está, genera una institucionalidad más débil para el país, considerando el nuevo sistema político (unicameral), la mayor cantidad de leyes ahora sujetas solo a mayoría simple, una ley de expropiación algo más débil y de independencia del Banco Central, entre otras cosas".

En ese sentido, la entidad cuestionó la incorporación en el borrador de la norma que consagra que los integrantes del Consejo del BC puedan ser removidos a petición del Congreso, con la definición de la Corte Suprema.

"Esto aparece como una limitación a la autonomía del Banco Central, en particular en caso de que una mayoría del Congreso considere que las decisiones de política monetaria (no tuvieron en consideración) la orientación general de la política económica del Gobierno", alertó.

En el área de la minería y del sistema de concesiones, JP Morgan notó "un riesgo en que exista un sistema débil de autorizaciones, derechos y licencias, que se establezcan posteriormente mediante ley ordinaria, lo que hace probable que la incertidumbre sobre la inversión futura en el sector minero sea persistente".

¿A QUÉ SE DEBE LAS POSTURAS DISÍMILES?

"El punto de comparación (de Morgan Stanley y JP Morgan) es distinto y por eso el diagnóstico es diferente", explicó a Cooperativa el economista Hermann González, coordinador macroeconómico del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica (Clapes UC).

"Lo que hace Morgan Stanley es que, comparado con el peor escenario que hubo en algún momento, el borrador que tenemos hoy día no resulta tan negativo. Por ejemplo, no se pierde la autonomía del Banco Central, no se termina nacionalizando la minería. Ese tipo de cosas son escenarios extremos que no se dan y por eso aparece en el mensaje como positivo".

"En cambio, JP Morgan compara el borrador de la nueva Constitución con la situación actual. Ahí reconoce que hay cierto debilitamiento de la economía del Banco Central, si bien no se pierde en alguna parte encuentra también ciertos riesgos fiscales", añadió.

Descarga acá el primer borrador de la nueva Constitución