Elizalde y trabajo de la Comisión Experta: El órgano que decidirá el contenido del texto será elegido en mayo

El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, analizó este sábado lo que será el trabajo de la Comisión Experta en el nuevo proceso constituyente, destacando que aunque es importante el anteproyecto que deben entregar, el órgano que decidirá "el contenido del texto" es el que eligirá la ciudadanía en mayo.

"Pasado mañana, el lunes, se va a constituir la Comisión Experta que tiene que elaborar el anteproyecto. Pero nunca debemos olvidar que el órgano llamado a decidir el contenido del texto va a ser un órgano elegido democráticamente por la ciudadanía, ese órgano es el Consejo Constitucional que se va a elegir en mayo", destacó el senador.

Ante esto, el parlamentario indicó que "es muy relevante que las ciudadanas y ciudadanos concurran a las urnas para elegir a quienes van a ser parte de este órgano íntegramente elegido por el pueblo, porque va a ser ese órgano el que va a determinar el contenido de la nueva Constitución".

De todas maneras, afirmó que el trabajo del consejo se realizará "considerando como base la propuesta de la Comisión experta, pero teniendo soberanía".

Cabe recordar que la Comisión Experta tendrá a su cargo la redacción de un anteproyecto que "servirá de base para la discusión y redacción del nuevo texto constitucional", según detalla la reforma propuesta por el Congreso, que agrega que las decisiones de la Comisión se tomarán por un quórum de 3/5 de sus miembros.

INICIO DE CAMPAÑAS PARA EL CONSEJO CONSTITUCIONAL

En tanto, este miércoles iniciará la campaña para el Consejo Constitucional de manera oficial, proceso en el que se espera un rol importante de figuras políticas de alto perfil en las distintas listas.

Uno de estos nombres destacados es el de la expresidenta Michelle Bachelet, quien, según adelantó la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, "va a estar a disposición de candidatos y candidatas".

"No hemos definido todavía en qué rol, pero me ha manifestado su total disposición a apoyar a los candidatos de ambas listas, a todos quienes fueron parte de su segundo gobierno, desde la DC al PC, como es su deseo unitario", destacó la líder socialista.

Desde la derecha, Evelyn Matthei afirmó que no tiene "ningún rol en particular" para este proceso, dado que es alcaldesa de Providencia y "a eso me estoy dedicando con alegría y mucho ímpetu".

"Naturalmente que si alguien me pide que lo apoye o si quieren que viaje a regiones, lo haré los fines de semana", adelantó, de todas maneras, la excandidata presidencial.

POSTULANTES YA INICIAN SU DESPLIEGUE

Mientras ya se barajan caras conocidas para reforzar las diversas candidaturas, los postulantes ya han comenzado su trabajo de cara a las elecciones y adelantan algunos de los focos más importantes antes de mayo.

"Desde el momento mismo de la inscripción, me he concentrado en sumar a todos los liderazgos que representan las distintas sensibilidades, tanto de nuestro propio sector como de la sociedad en general; a alcaldes con experiencia en terreno como Codina", destacó Bruno Baranda, candidato por RN a la Región Metropolitana.

A esto sumó "parlamentarios que entienden los temas que se discuten y tienen sensibilidad humana y política, como las diputadas Catalina del Real, Ximena Ossandón, María Luisa Cordero, el diputado Jorge Durán; así como la directiva de concejales de RN, dirigentes de base de la Región Metropolitana".

"Además de formar complementariamente un equipo de contenidos, también compuesto por personas con mucha sensibilidad social y política y con conocimiento y experiencia", cerró Baranda.

Por su parte, Sadi Melo, histórico exalcalde de El Bosque y candidato PS, afirmó que busca tener "una campaña que esté muy puesta en el territorio de la ciudad de Santiago, en los sectores rurales".

"Queremos llegar a nuestra gente, escuchar a los vecinos, vecinas y ciudadanos, porque esta tiene que ser una campaña desde el corazón del pueblo", puntualizó el otrora jefe comunal.