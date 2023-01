En búsqueda de los expertos: La DC ya baraja nombres y en la derecha se abren a que no sean militantes

Con la instalación de la Comisión Experta fijada como máximo para el 6 de marzo, los partidos ya comenzaron a definir los nombres de quienes acompañarán el nuevo proceso constituyente.

Serán 24 personas, 12 designadas por cada Cámara del Congreso, que deben ser ratificadas por 4/7 de sus respectivas Salas. Su rol será redactar el proyecto de base para que trabaje el Consejo Constitucional y entregar un informe para mejorar la redacción y comprensión de la propuesta de Carta Magna.

El jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, dijo que estos expertos "tienen que reflejar el espíritu o los fundamentos doctrinarios" de los partidos que los nominen.

Además, dio a conocer que la bancada tiene tres nombres a disposición: Paz Anastasiadis, que es la asesora legislativa de la bancada de diputados; Claudio Troncoso, el presidente de la comunidad de constitucionalistas de la Democracia Cristiana; y el propio Tomás Jordán. "Uno de esos nombres va a ser quien nos represente en el comité de expertos", explicó.

Para su par de Renovación Nacional Andrés Longton, los designados "pueden tener militancia como también pueden no tener militancia".

El diputado sostuvo que no por nominar a personas que no sean del bloque "va a darse una mala señal, creemos que tiene que representar o tener sintonía con las ideas de quienes los proponen, pero la militancia no es un elemento determinante".

"PRIMERA PRUEBA DE FUEGO DEL ÉXITO"

En el oficialismo aún no han definido nombres, aunque se barajan bajo criterios similares a los de la oposición. El diputado Raúl Soto (PPD) aseguró que "gran parte del éxito y la legitimidad de este proceso se juega en la decisión que tomemos al momento de elegir buenos y buenas expertos y expertas".

"Creo que esa es la primera prueba de fuego del éxito y la legitimidad de este proceso. Si elegimos personas que le den tranquilidad a la ciudadanía, que le den garantías de un trabajo serio desde el punto de vista jurídico y político, sin duda que el proceso va a encaminarse bien y se va a empezar a legitimar rápidamente", planteó.

El expresidente de la Cámara considera que "si los partidos eligen personas que sean cuestionadas por la ciudadanía, que tengan problemas de probidad, de transparencia, que no tengan la expertis indicada para este momento, por cierto que el proceso se va a complicar y va a perder legitimidad".