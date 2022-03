En el 8M, Comisión de Sistema Político votó que los futuros gabinetes sean paritarios

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional aprobó en particular que los futuros gabinetes presidenciales sean paritarios, algo que actualmente es una decisión de cada Jefe de Gobierno.

"Como establecimos en el artículo 1 de nuestro informe respecto a democracia paritaria, va a regir también para el gabinete la regla de paridad. Esto es, que debe estar compuesto por al menos un 50 por ciento de mujeres", precisó la integrante de la instancia Constanza Schönhaut (FA).

Para la abogada, agregar dicho postulado al nuevo informe "nos ayuda de alguna manera a mantener este avance que hemos tenido hasta ahora, de garantizar que todos los espacios políticos estén equitativamente representados".

A su vez, se visó proponer al Pleno que para ser ministro o ministra de Estado no se exija tener 21 años de edad ni se requiera ser chileno o chilena, sino ciudadano o ciudadana con derecho a sufragio.

Por otro lado, el renovado informe determina también que al menos un ministro o ministra pertenezca a un pueblo originario.

Aprobado: "Al menos un Ministro o Ministra deberá pertenecer a un pueblo y nación indígena".@Cooperativa — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) March 8, 2022

En cuanto a la reelección única, inmediata o posterior, de las duplas presidenciales, visada anoche por la misma comisión, Bárbara Sepúlveda (PC) planteó que si bien han habido "distancias y resquemores" ante esta idea, "lo que aquí hemos consensuado, desde izquierda a derecha, es que debe haber una reelección, pero esta no puede ser infinita, es decir, sólo puede producirse una sola vez".

Por otra parte, no se cierra a que este eventual aspecto de la posible Carta Fundamental se aplique al Gobierno entrante de Gabriel Boric: "No tenemos hoy día claridad sobre la discusión de las disposiciones transitorias, porque es un debate que no hemos dado, pero me preocupa que esta Constitución sea aplicada lo antes posible", afirmó.

"CÁRCEL PARA PIÑERA" Y AUTONOMÍA DEL BANCO CENTRAL

En paralelo, la Comisión de Sistemas de Justicia aprobó en general la iniciativa popular de norma titulada "Cárcel para Piñera", cuyo articulado apunta solamente a establecer garantías de no repetición de violaciones a los derechos humanos.

La convencional republicana Ruth Hurtado sostuvo que "si bien comparto que muchas veces el Presidente ha tenido una mala gestión, sobre todo para aquellos que somos de La Araucanía, y por omisión a sus actos o sus atribuciones como Presidente, podríamos estar de acuerdo quizás con una acusación constitucional respecto a esto", mas no con la premisa que nombra esta iniciativa.

"No es la forma de querer marcar puntos políticos a través de la Convención, a menos que no sea una consigna de cárcel para Piñera, sino que en definitiva, sea buscar sanciones para todas aquellas autoridades que no estén en cumplimiento de sus funciones", planteó.

AHORA La comisión de Sistema de Justicia APRUEBA en general la iniciativa popular de norma denominada "cárcel para Piñera", pero en cuyo texto no establece prisión para el saliente jefe de Gobierno, sino garantías de no repetición de violaciones a los DDHH.@Cooperativa — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) March 8, 2022

La instancia también aprobó en general las iniciativas que apuntan a mantener y fortalecer el carácter autónomo del Banco Central.

"Hay un gran consenso mayoritario respecto de que debe ser autónomo, pero no solamente en la autoridad política de turno, sino también en el poder económico de nuestro país, y ahí se profundizan las normas para los efectos de establecer esa 'cortina de hierro'", explicó Mauricio Daza, de Independientes No Neutrales.

El constituyente ratificó que, asimismo, "se mantiene y se profundiza el régimen de autonomía, se establece un mandato único, que tiene que ver con el control de la inflación, y se hace una estructura que da mayores garantías de independencia".