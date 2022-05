En la recta final: Convención definió a los coordinadores de sus tres comisiones especiales

Los coordinadores de las tres comisiones especiales que comenzarán a sesionar desde la próxima semana en la Convención Constitucional ya fueron definidos.

En la Comisión de Preámbulo, quedaron como co coordinadores Adriana Cancino (PS) y Jorge Abarca (Lista del Apruebo); en la Comisión de Armonización, los co coordinadores son Tammy Pustilnick (Independientes No Neutrales) y Daniel Bravo (Pueblo Constituyente); mientras que en la Comisión de Normas Transitorias está como coordinadora Elisa Giustinianovich (Movimientos Sociales), a la espera de la eleección de un co coordinador.

Durante esta jornada se terminarán de votar los artículos que habían sido rechazados hace un par de semanas por el pleno, y que han sido reformulados, que dicen relación respecto del catálogo de derechos sociales.

Particularmente, respecto a la propuesta sobre derecho a la seguridad social, se va a insistir sobre la misma fórmula que fue rechazada previamente, es decir: proponer que el sistema de seguridad social garantice un sistema de pensiones que establezca prestaciones definidas, oportunas y suficientes que den certeza respecto del monto recibido.