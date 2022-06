Encuesta CEP: 25% aprobaría la nueva Constitución, 27% rechazaría y 37% aún no decide

Cuando faltan dos meses y 24 días para el plebiscito constitucional de salida del próximo 4 de septiembre, las opciones Apruebo y Rechazo se encuentran técnicamente empatadas, habiendo un alto porcentaje de ciudadanos que aún no decide cómo votará, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Opinión Pública que divulgó este jueves el Centro de Estudios Públicos (CEP).

Se trata de la edición número 86 de este sondeo semestral, realizada entre los pasados 13 de abril y 29 de mayo y que recoge las respuestas de 1.355 personas mayores de 18 años que fueron entrevistadas en sus hogares a lo largo de todo el país (a excepción de Isla de Pascua, Juan Fernández y la Antártica), con un error muestral del ± 2,9% y un nivel de confianza de 95%.

Según la encuesta, ante la pregunta "De acuerdo a lo realizado hasta ahora por la Convención Constitucional, usted votaría por", un 27% de los consultados se inclinó por rechazar la nueva Carta Magna, mientras un 25% optaría por aprobar y un 37% aún no lo tiene decidido.

En términos de confianza, el órgano constituyente obtuvo -igual que el Gobierno de Gabriel Boric- un 22% de evaluación positiva, dos puntos menos que lo que obtuvo en septiembre de 2021. No obstante, aún permanece lejos de las instituciones mejor evaluadas del país.

"Lo que nosotros vamos es que la confianza en la Constitución Constitucional tiene niveles similares con el nivel de confianza del Gobierno, pero los porcentajes de aprobación y de Apruebo difieren. Estamos todavía analizando los datos para ver esos cruces y como se relacionan", explicó Carmen Le Foulon, coordinadora del programa de Opinión Pública del CEP, durante la presentación del estudio.

La investigadora planteó que, "si el Presidente jugara un rol a favor del Apruebo, puede tener un efecto" en estas cifras, aunque advirtió que no respetar la prescindencia "podría ser contraproducente con la gente que aún está decidiendo".

RAZONES PARA APROBAR Y RECHAZAR

Las principales razones para aprobar son que "Chile necesita cambios", con un 45% de las menciones; "derechos sociales, justicia social", con un 38% de las respuestas; y porque es "mejor para el país", con un 18%.

En contraste, los motivos más recurrentes para rechazar son, en un 59% de las menciones, "por características de los convencionales y su trabajo"; en un 27%, que "le parece mal la propuesta"; y en un 19%, por un "desacuerdo con medidas específicas".

En cuanto a las dos razones principales por las que un porcentaje de los encuestados aún no ha decidido cómo votar son porque "le falta información" (49% de las menciones); porque "no lo ha leído" (el borrador constitucional) o "no lo ha pensado" (27%); y por una "mala evaluación del funcionamiento de la Convención" (17%).

MAYORÍA PREFIERE QUE CONVENCIONALES "PRIVILEGIEN LOS ACUERDOS AUNQUE TENGAN QUE CEDER"

Mientras sigue en desarrollo el trabajo de la Convención, un 69% de los encuestados prefiere que los constituyentes privilegien los acuerdos aunque tengan que ceder. Solo un 19% quiere que los integrantes defiendan sus posiciones aunque eso implique no llegar a acuerdos, y el 12% restante no contestó.

Por otra parte, respecto a si una nueva Carta Magna mejorará las condiciones del país, el 36% estimó que ayudará a resolver los problemas, pero otro 26% piensa que probablemente deje las cosas igual.

Los que creen que la situación actual empeoraría bajo una nueva Constitución son el 29% por ciento, mientras que el 9% no respondió.

DEBUT DE BORIC: 32% DE APROBACIÓN Y 49% DE RECHAZO

Por otra parte, el Presidente Gabriel Boric debutó en la encuesta del CEP con un 32% de aprobación ciudadana, el peor estreno de un Mandatario desde el retorno a la democracia en 1990.

Un 49% de los consultados desaprueba la administración del frenteamplista, dice el sondeo.

Cabe destacar, sin embargo, que el estudio no alcanzó a contemplar la Cuenta Pública de Boric, realizada el pasado 1 de mayo.

Según los datos del CEP, Patricio Aylwin tuvo un estreno del 73,6% de respaldo ciudadano; Eduardo Frei, del 49%; Ricardo Lagos, del 49%; Michelle Bachelet (primer mandato), del 44%; Sebastián Piñera (primer mandato), del 45%; Bachelet II, del 50%; y Piñera II, del 37%.