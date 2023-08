Encuesta UDP-Feedback: 60% se inclina a votar en contra de la nueva Constitución

Un 60% de la población chilena se inclina por votar "en contra" del nuevo texto constitucional que se someterá a referéndum popular el próximo 17 de diciembre y que se escribe como alternativa a la Carta Magna actual, creada por la dictadura de Augusto Pinochet y solo parcialmente reformada en democracia.

Este es el principal resultado de un estudio presentado este viernes por la Universidad Diego Portales (UDP) y la consultora Feedback Research, en el que también destaca que una de las opiniones mayoritarias sobre el actual proceso constituyente es que "es ilegítimo (...) porque no resuelve los problemas del país"

De acuerdo con el mismo, las personas de nivel socioeconómico bajo de entre 18 y 29 años son los que más se inclinan a votar en contra, en cambio, aquellos entre 50 y 59, con un poder adquisitivo mayor y una ideología de centro o derecha son los sectores más favorables a votar el apruebo.

A pesar de que la mayoría de los encuestados se inclina por rechazar el nuevo texto, un 58% coincide en que la aspiración de cambiar la Constitución sigue vigente y declara considerar de gran importancia la elaboración de una nueva Carta Magna.

De los 50 consejeros que redactan la nueva propuesta de Constitución para Chile, 22 escaños pertenecen al Partido Republicano. En este sentido, un gran porcentaje de los entrevistados estima que existe un alto poder de influencia de su líder, el excandidato presidencial José Antonio Kast (67%), y de los empresarios (49%) en la elaboración del nuevo texto.

Un 79% de los encuestados señala que es necesario buscar acuerdos en el Consejo Constitucional. Sin embargo, al ser consultados sobre la disposición que existe de parte de las colectividades políticas, solo un 17% indica que ese ha sido en el caso de los republicanos, seguidos por la UDI (20%), Renovación Nacional, (23%) Evópoli (27%), el Frente Amplio (30%) y el Partido Socialista (31%).

En esa línea, un 54% cree que el texto que se someterá a plebiscito se acercará más a las posturas del Partido Republicano, mientras un 30% considera que se aproximará a las posiciones de Chile Vamos y solo el 12% cree que se identificará con los planteamientos de la centroizquierda.

ALTO APOYO A MANTENER LA LEY DEL ABORTO

El estudio subraya, igualmente, que un 74% de los encuestados aboga por mantener la normativa sobre el aborto vigente en el país, que es legal en tres causales: la existencia de un riesgo vital para la mujer en el embarazo, que el feto padezca una enfermedad congénita o genética de carácter legal o que la gestación sea resultado de una violación.

Un 12% de los entrevistados se postula a favor de prohibir el aborto a nivel constitucional y acabar así con la actual ley, que a casi seis años de su entrada en vigor siguen encontrando trabas y dificultades.

CAMPAÑA DE REPUBLICANOS

En este contexto, el Partido Republicano lanzó el pasado 4 de agosto "Te Quiero Chile", una iniciativa de difusión con la que busca explicar sus enmiendas para este proceso, las que -en su mayoría- han tenido un fuerte cuestionamiento desde el oficialismo, que acusa que con esto tratan de "lavar su imagen" y que es un adelanto de campaña.

La propaganda incluye videos en redes sociales, salidas a terreno de los consejeros y una gira nacional de Kast.

Desde Chile Vamos, y en particular desde la bancada de RN-Evópoli, reconocieron que por el momento no tienen un plan comunicacional para dar a conocer sus propuestas, pero valoraron cualquier iniciativa para acercar el proceso a la ciudadanía.

"El proceso constitucional no ha despertado el interés que necesitamos desde la ciudadanía porque hay otras prioridades, porque todavía no se llegan a los acuerdos o porque todavía no se empieza a votar. Dicho eso, creo que todas las iniciativas que signifiquen acercar el proceso que llevamos a cabo a la ciudadanía y despertar el interés de ésta para con las enmiendas y con lo que queremos hacer, me parece una muy buena iniciativa", dijo la consejera Pilar Cuevas (RN).

Agregó que "difundir las enmiendas de cada uno es un deber ciudadano y nosotros, como RN, hacemos lo propio, quizá no con una gira, pero como consejeros de RN y como bancada junto con Evópoli hemos hecho la difusión de nuestras enmiendas".

OFICIALISMO PREPARA CAMPAÑA BAJO LA DIRECCIÓN DEL CONSEJERO MIGUEL LITTÍN

Ante el despliegue de los republicanos, en el oficialismo preparan una campaña audiovisual que está a cargo del consejero y veterano cineasta Miguel Littín (PS), la que será grabada durante los próximos días.

La idea es "explicarle a la gente, a los ciudadanos, a quienes confiaron en nosotros como constituyentes, qué trabajo estamos realizando aquí y cuáles son los lugares donde se realiza" el trabajo, comentó el realizador del clásico del cine chileno El Chacal de Nahueltoro (1969) y dos veces nominado al Oscar por Actas de Marusia (1976) y Alsino y el cóndor (1983).

"Veremos cómo lo vamos realizando de acuerdo a los medios que nosotros tenemos. Nosotros somos bastante modestos y humildes. Nosotros no tenemos presupuestos, no tenemos nada sino ideas, muchas ideas, y las vamos a expresar cada uno y cada uno de los consejeros", indicó Littín.

En tanto, sigue el trabajo de la Comisión Coordinadora, que integran dos representantes de todas las bancadas y que busca llegar a acuerdos transversales. Ya debatieron temas de probidad, salud, huelga y sistema electoral, aunque por el momento se conocen pocos avances, a sólo los días de que partan las votaciones de las enmiendas en las comisiones.