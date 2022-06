Entrega del texto: Pleno de la Convención aprobó lista de invitados que excluye a ex Presidentes

El Pleno de la Convención Constitucional aprobó la propuesta de la mesa sobre las características del acto de entrega del texto, entre ellas, la lista de invitados que excluye a los ex Presidentes de la República, así como a otras antiguas autoridades.

Con 89 votos a favor, 11 en contra y 32 abstenciones, los convencionales respaldaron el diseño de la directiva para la ceremonia del 4 de julio, que se desarrollará en el Salón de Honor del ex Congreso.

Sobre la ausencia de los ex Mandatarios, constituyentes como Miguel Ángel Botto y Arturo Zúñiga señalaron que si el problema es el limitado aforo, estaban dispuestos a ceder sus puestos.

Durante el debate, algunos plantearon que no corresponde invitar a ex Presidentes porque no tienen representación alguna en este momento, y que si fueran convocados, habría que hacer lo mismo con ex presidentes de las cámaras o de la Corte Suprema.

Por su parte, el convencional mapuche Adolfo Millabur apuntó que en el último periodo, durante el cual se gestó el proceso constituyente, el ex Presidente Sebastián Piñera ni siquiera saludó a Elisa Loncon cuando fue electa presidenta de la Convención.

Si bien no estaba escrito, también se confirmó que en la instancia ondeará una bandera chilena y se interpretará el himno nacional.