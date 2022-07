Error en propuesta constitucional: Expertos dicen que debe evitarse una interpretación "incongruente o absurda"

Debate ha suscitado un error de redacción en el artículo de pérdida de nacionalidad de la propuesta de nueva Constitución que se plebiscitará el 4 de septiembre.

Se trata del 116, inciso primero, letra b), que dice que "La nacionalidad chilena únicamente se pierde por las siguientes causales, y solo si con ello la persona no queda en condición de apátrida: a) Renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente. b) Cancelación de la carta de nacionalización, salvo que se haya obtenido por declaración falsa o por fraude. Esto último no será aplicable a niñas, niños y adolescentes. c) Revocación por ley de la nacionalización concedida por gracia".

La discusión surgió a partir de los comentarios del ex subsecretario de la Segpres Máximo Pavez (UDI), que aseguró que se estaba validando el uso de cartas de nacionalización falsas:

Tan mal quedó el texto de la Convención que si usted lee bien este artículo, la nacionalidad chilena se pierde por cancelación de la carta de nacionalización, SALVO QUE LA CARTA SE HAYA OBTENIDO CON DECLARACIÓN FALSA O FRAUDE. Lea el texto. #Seguimos pic.twitter.com/pspJRoP8Gy — Máximo (@MaximoPavezC) July 18, 2022

RESPUESTA DE CONVENCIONALES

La ex convencional Tammy Pustilnick (Independientes No Neutrales), que coordinó la Comisión de Armonización, aseveró que "hay error de redacción que genera confusión: si te revocan la carta de nacionalización y quedas en situación de apátrida, no pierdes la nacionalidad, salvo que la hayas obtenido por declaración falsa o fraude, en cuyo caso aun cuando quedes en situación de apátrida, la pierdes".

"Aquí tenemos un ejemplo claro de un artículo que no quedó bien redactado, y debe ser de aquellas 'reformas obvias' en caso de aprobarse la propuesta", afirmó la abogada, según consigna el diario El Mercurio.

Efectivamente hay error de redacción q genera confusión: si te revocan la carta de nacionalización y quedas en situación de apátrida, no pierdes la nacionalidad, salvo la hayas obtenido x declaración falsa o fraude, en cuyo caso aún cd quedes en situación de apátrida la pierdes. https://t.co/nn4BGFpkpL — Tammy Pustilnick (@T_Pustilnick) July 19, 2022

A su vez, el ex convencional Mauricio Daza (Independiente) le bajó el perfil al yerro: "Una carta de nacionalización falsa no existe jurídicamente y no produce efectos válidos. Por lo tanto, nunca se pierda, porque nunca se obtuvo... Así que no hay nada 'interesante' en el supuesto 'error'", declaró al mencionado rotativo.

Pavez respondió a los ex convencionales que intentaron poner paños fríos a la controversia: "El nivel de ideología y amor por el propio texto es tan grande que les ciega a la realidad", declaró.

Ex convencional: Se equivocaron y punto. La mejor forma de elevar el debate es reconocer un error insalvable. Bastaba haber mostrado el texto antes cómo se pidió. https://t.co/45m8oJca6m — Máximo (@MaximoPavezC) July 19, 2022

¿TIENE EFECTOS?

En los efectos que podría tener, los abogados constitucionalistas consultados por El Mercurio descartaron algún riesgo en la forma en que se interpreten las normas para las personas migrantes.

"No creo que el error produzca muchos efectos prácticos, porque la invalidación o las acciones civiles o penales siempre serán una herramienta si la nacionalización se obtuvo con estos vicios", sostuvo Arturo Fernandois.

Asimismo, Tomás Jordán enfatizó que, si bien hay un error de redacción, "también existe un principio del derecho constitucional en que se deben evitar las interpretaciones incongruentes o que lleven a situaciones absurdas".

"La cancelación de la carta de nacionalidad por declaración falsa o fraude lleva a una interpretación que no se condice con las propias reglas constitucionales de igualdad ante la ley, no está justificada y sería una forma de extenderla contraria al propio texto constitucional, y se debe buscar una forma de comprenderla de un modo armónico", dijo el experto.

GOBIERNO SE ABRE A IMPULSAR MODIFICACIONES

Desde el Gobierno, que lleva adelante una fuerte campaña informativa de cara al plebiscito que contempla la difusión del contenido de la nueva Carta Fundamental e información sobre el proceso de votación en cada territorio, el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, también fue consultado sobre el tema.

"Tengo entendido que ha generado cierto revuelo el que uno de los numerales, tengo entendido el numeral b, de uno de los artículos de la propuesta de nueva Constitución, hace una referencia donde hay un salvo que está demás, la palabra salvo, y que en ese sentido tomaría un sentido contario al que debería tener", dijo el secretario de Estado en una rueda de prensa en el Congreso.

"El Ejecutivo lo ha dicho, lo ha dicho el Presidente, lo hemos repetido nosotros, cualquier ajuste, ya sea de interpretación o de modificación, que sabemos van a contar con apoyo masivo, unánime, son parte del proceso de implementación", afirmó Jackson.

"Todos lo procesos constitucionales del mundo cuando tienen ciertos ajustes que se tienen que hacer, me imagino no va a ser materia de controversia acá en el Congreso, plantear una modificación para que el sentido correcto de aquella norma pueda aplicarse", agregó el ex diputado.