Es oficial: Tricel aceptó la renuncia de Rodrigo Rojas Vade a la Convención Constitucional

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) aceptó la renuncia de Rodrigo Rojas Vade a la Convención Constitucional, con lo que finalmente se sella la salida del dirigente de la ex Lista del Pueblo, quien mintió respecto a padecer cáncer, enfermedad que usó en su campaña.

Con fecha 15 de marzo, el TRICEL aceptó la renuncia presentada el viernes por Rodrigo Rojas Vade, quien ya no es parte de la Convención y ya no seguirá recibiendo dieta.@Cooperativa — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) March 16, 2022

Tras la aprobación de la reforma constitucional en el Congreso, Rojas Vade presentó el viernes pasado su renuncia al cargo de elección popular luego de que los propios convencionales le pidieran que no volviera a la instancia encargada de elaborar la propuesta de nueva Constitución.

En su carta de renuncia, reconoció que la mentira sobre la enfermedad fue "el peor error en mi vida, generé mucho dolor, decepcioné a miles de personas y nunda dejaré de estar arrepentido".

El ahora ex constituyente sostuvo entonces que "nada de lo que yo pueda hacer o decir cambiará el pasado, no hay forma de reparación completa, no hay sanciones que permitan eliminar todo el dolor".

"Mi gravísimo error y el daño que causé ya no afectarán el trabajo de la Convención ni servirán para la campaña política de quienes quieren mantener un sistema injusto contra el que miles se alzaron a partir del 18 de octubre de 2019", añadió en su carta de renuncia.

REACCIONES

Una vez que se dio cuenta en el Pleno de la salida de Rojas Vade, las reacciones no se hicieron esperar.

El UDI Eduardo Cretton cree que "esto en algo viene a resarcir el tremendo daño que se le ha hecho a la Convención, a los chilenos y a la fe pública, pero aún no cerramos por completo el capítulo: el Comité de Ética lo sancionó a restituir el 100% de la dieta por todos los meses que no ha estado presente en la Convención, y esperamos que, como él mismo dijo, restituya estos fondos".

"Vamos a estar atentos hasta que restituya cada peso que recibió con cargo a todos los chilenos", enfatizó, pese a que la sanción mencionada establecía la devolución de las platas si el convencional decidía volver a trabajar.

Desde la otra vereda, el frenteamplista Fernando Atria recordó algunas críticas de la derecha, desde donde planteaban que Rojas Vade estaba dilatando su renuncia esperando que existiera un mecanismo de reemplazo, sin embargo, la reforma aprobada por el Congreso que habilitó su salida del órgano constituyente no contempló aquello.

"Varios convencionales alegaron que la exigencia de una reforma constitucional para viabilizar la renuncia de Rojas Vade era una excusa porque había unas intenciones ulteriores escondidas detrás de esa excusa. El hecho de que pocos días de aprobada la reforma, esa renuncia ya se haya materializado, muestra que eso era falso", sostuvo.

Ya sin Rojas Vade, la Convención ahora está integrada por 154 constituyentes, lo cual, sin embargo, no altera el número requerido para cumplir el quórum de dos tercios para las votaciones de normas en el Pleno, que sigue teniendo como piso los 103 votos.