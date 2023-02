Escalona cuestionó que Gobierno "intervenga" en negociaciones por listas: "Debilita nuestra posición"

"A mi no me gusta eso. No me gusta que en estos momentos finales de decisiones de los partidos los ministros intervengan en temas que son privativos de los partidos", sostuvo este miércoles el secretario general del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, en medio de las negociaciones sobre la presentación de candidaturas a consejeros constituyentes para la elección del 7 de mayo.

A las 20:00 horas de hoy está convocada la comisión política del PS, que deberá zanjar si la colectividad mantendrá su histórica alianza electoral con el Partido Por la Democracia (PPD) y las demás fuerzas de Socialismo Democrático (Partido Radical y Partido Liberal) o formar un nuevo pacto con Apruebo Dignidad (Partido Comunista y el Frente Amplio).

El encuentro socialista se desarrollará en medio del choque de posturas que ha trascendido entre la presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic, quien se inclina por continuar en separado con el Socialismo Democrático, y Escalona, quien ha abogado por aliarse con los comunistas y los frenteamplistas.

Ad portas de la definición del PS, el dirigente y exsenador por Los Lagos aseguró que al interior de la tienda "hay un ambiente constructivo, en el sentido de que cualquiera sea la decisión que se tome, el partido sigue su rumbo".

Sin embargo, Escalona criticó las declaraciones de algunos integrantes del gabinete de Gobierno, como la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), y la vocera Camila Vallejo (PC).

"Hay ámbitos de decisiones que corresponden a los partidos y yo creo que, por el bien del Gobierno, lo que nosotros hemos estado haciendo es lo mejor. A mí no me gusta que sean palabras desde el propio Gobierno las que debiliten nuestra posición", dijo el extimonel del PS.

Más temprano, la titular del Interior descartó en Cooperativa que la presentación de dos listas oficialistas signifique una "derrota" para el Ejecutivo, pero urgió "hacer un gran esfuerzo para que la manera en que resolvamos el tema electoral no le atornille al revés -por decirlo así- al otro gran propósito y prioridad que tenemos hoy, que es ser parte del Gobierno que está rigiendo a nuestro país".

La vocera de Gobierno, en tanto, dio por hecho hoy que el oficialismo se presentará en nóminas separadas: "Nosotros entendemos que hay un hecho consumado de que van a haber dos listas; una decisión del PPD, que deliberó democráticamente y de acuerdo a su autonomía; una decisión que fue bastante clara y contundente", reconoció a Radio Sonar.