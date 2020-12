Escaños indígenas: Comisión mixta busca acuerdo final para evitar un "error histórico"

La comisión mixta encargada de resolver las divergencias en torno a la reforma constitucional que busca reservar escaños a los pueblos originarios en la Convención Constitucional, que hasta el momento aún no ha logrado acuerdo entre la oposición y el oficialismo, se encuentra analizando desde el miércoles por la noche las últimas disposiciones antes de despachar el proyecto a las respectivas Salas del Congreso Nacional.

Si bien se acordó todos los puntos pendientes referido a Rapa Nui, se abrió un extenso debate sobre la inclusión del pueblo tribal afrodescendiente en los escaños reservados, que se extendió hasta largas horas de la madrugada.

La Cámara de Diputadas y Diputados interrumpirá su semana distrital y votará hoy jueves el informe de la instancia, que el martes aprobó -por seis votos contra cuatro- la indicación presentada por la oposición que define 18 el número de asientos especiales, pero nueve de ellos supernumerarios, es decir, fuera de los 155 acordados en el trato que llevó al Plebiscito del 25 de octubre.

Por lo mismo, desde el oficialismo ya adelantan que no apoyarán el informe en la Sala, con el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) manifestando que la Comisión, "por parte de la oposición, validó una fórmula con la que no estamos de acuerdo, incorporando 10 escaños más a los 155, haciendo un total de 165".

"Creemos que eso es torcer la voluntad soberana, por lo cual, por lo menos desde Chile Vamos en su gran mayoría no estamos disponibles a apoyar (la fórmula)", afirmó en la antesala de la cita de este miércoles por la noche, que comenzó a las 21:30 horas.

Alrededor de las 01:45 horas, el senador Rodrigo Galilea (RN) señaló que la propuesta del oficialismo es considerar 16 escaños reservados a pueblos originarios supranumerarios (dentro de los 155), una votación separada en Comisión como en Sala sobre pueblo tribal afrodescendiente y la corrección de los patrocinios.

Sin embargo, el senador Pedro Araya (Ind.) fue tajante sobre la postura de la oposición: "No nos vamos a mover con los 18 escaños, dentro de los 155 constituyentes", un representante por cada pueblo, con una representación de adecuada del pueblo mapuche y la inclusión de los afrodescendientes.

Con estas dos posturas sobre la mesa, se reabrió el debate en torno a la distribución de los escaños, patrocinios, representación, pueblos afrodescendientes, paridad, entre otros.

En aras de alcanzar acuerdo, la comisión mixta volvió a suspender por 15 minutos, para intentar alcanzar acuerdos, en torno a escaños, principalmente.

Al retornar, pasadas las 03:00 horas, el diputado René Saffirio (Ind.) presentó una última propuesta opositora: "Que se voten 18 escaños reservados, incluido los afrodescendientes, el 100 por ciento de ellos, intraconvención. Eliminamos los nueve convencionales supranumerarios, todos imputados a los 155 escaños existentes y se facultaría al Servel para que defina los distritos. También estamos disponibles para reducir la exigencia para la inscripción de candidaturas y reemplazar los acuerdos de las comunidades por 120 firmas".

Sin embargo, el diputado Fuenzalida no dio la unanimidad para abrir la votación "para algo en lo que no estamos de acuerdo".

La ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, sentenció que "la única diferencia que estamos teniendo es que, a diferencia de la oposición, planteamos que en el caso de un pueblo tribal (los afrodescedientes), que no está en la ley indígena, sea la Sala, de forma soberana, la que decida si le otorga un escaño reservado".

Chilevamos planteó que todos los escaños reservados tenían que ser dentro de los 155 integrantes de la Convención Constitucional, y ahora que la oposición aceptó, en el oficialismo se niegan a un acuerdo si es que el cupo para los afrodescendientes no se vota aparte. — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) December 10, 2020

A las 3 am, nueva propuesta de la oposición:



18 escaños reservados, incluido 1 para el pueblo afrodescendiente, TODOS DENTRO de los 155 integrantes de la convención constitucional.



El RN Gonzalo Fuenzalida NO da el acuerdo para volver a votar.@Cooperativa — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) December 10, 2020

Previamente, a las 23:40 horas, la ministra Rubilar preguntó a los diputados y los senadores si estaban de acuerdo con "que todos los escaños reservados sean bajo 155, el mandato ciudadano del 25 de octubre", señalando que "si esa posibilidad existiera, efectivamente tenemos una propuesta en ese marco".

"Me da exactamente lo mismo que estén dentro o fuera, porque los escaños de pueblos originarios tienen su propio sistema electoral, su propia normativa que no tiene nada que ver con el sistema proporcional con lo que se eligen los escaños de los convencionales 'chilenos', por así decirlo. De tal manera, personalmente no tengo problemas, señora ministra, pero creo que ese es un tema sobre el que ojalá los partidos políticos tuvieran opinión", respondió el senador DC Francisco Huenchumilla, de origen mapuche.

A las 23:40 horas la Ministra Karla Rubilar pregunta a la comisión mixta si están dispuestos a que los escaños reservados estén dentro de los 155 de la convención constitucional, pues -si es así- el Gobierno hará una nueva propuesta.@Cooperativa — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) December 10, 2020

La reforma constitucional necesita 93 votos a favor en la Cámara, y 26 en el Senado, aunque hasta el momento no se ha definido una fecha para esa sesión. Lo que sí se sabe es que la oposición por sí sola no tiene los respaldos suficientes para que la iniciativa no se caiga.

Siguiendo con los escaños para pueblos indígenas, en el oficialismo ya anticipan la posibilidad de presentar un nuevo proyecto exprés con la fórmula de 15 asientos, pero dentro de los 155 convencionales, propuesta que han sostenido en este debate.

Al término de la sesión del martes, el oficialismo había planteado no cerrar todavía el informe de la Comisión Mixta, dejando hasta el último momento la posibilidad de un entendimiento en común con la oposición.

En este marco, los integrantes de la comisión mixta se reunieron este miércoles a las 21:30 horas para tratar de acercar posiciones.

Si se cae esta reforma, también lo haría la disposición que garantizaría un cupo mínimo de personas en situación de discapacidad en listas de candidatos y candidatas para la Convención.

Tanto oficialismo como oposiciones han destacado que durante el desarrollo de este extenso debate han ido haciendo concesiones en sus propuestas: Chile Vamos primero hablaba de solo 3 escaños, luego subió a 8, para llegar a los 15 -el martes- y a los 16 que propone actualmente, siempre dentro de los 155 convencionales.

En la oposición, por su parte, de los 24 puestos supranumerarios que proponía, la semana pasada bajó su aspiración a 20, para luego acercarse a los 18, mitad supranumerarios y mitad dentro de los 155, número que fue evacuado por la comisión mixta el martes.

GOBIERNO PIDE EVITAR "ERROR HISTÓRICO"

El Gobierno ha insistido en la necesidad de un acuerdo para que no excluir a los pueblos originarios de la Convención, lo que sería un "error histórico".

Llamamiento que reiteró en la previa de la sesión de la comisión mista la ministra Rubilar quien alertó que en la comisión mixta "se votó una indicación que no tiene los votos necesarios en la Cámara de Diputados, y eso significa dejar a la Convención Constitucional con cero escaños para pueblos indígenas".

"Estamos aún a tiempo de evitar un error histórico. No es posible escribir la nueva Constitución sin los pueblos indígenas. Urge replicar el espíritu del 15 den oviembre (de 2019, cuando se firmó el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución) y no parar de dialogar hasta que seamos capaces de llegar a los consensos necesarios", exhortó.

RAPA NUI

Entre las materias acordadas durante la sesión están algunas cuya redacción quedó pendiente desde la sesión de la madrugada del martes, para revisión y consulta a los representantes del pueblo Rapa Nui.

En lo fundamental, las normas establecen que pueden ser candidatos quienes pertenezcan a ese pueblo y vivan en la isla, mientras que podrán votar todos los que tengan calidad de Rapa Nui, independiente del lugar en que sufraguen.

El texto aprobado señala que "solo podrán votar las personas que tengan la calidad indígena de dicho pueblo acreditada en el registro nacional de calidades indígenas de la Conadi o en el registro para la elección de comisionados de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua".

Agrega que "podrán ser candidatos las personas indígenas que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Constitución. Adicionalmente se deberá acreditar su condición de pertenecientes al pueblo Rapa Nui, mediante el correspondiente certificado de la calidad de indígena emitido por la Conadi o su pertinencia en el registro para la elección de comisionados de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua y su domicilio en la comuna de Isla de Pascua".

Del mismo, señala que "podrán votar por los candidatos Rapa Nui solo los electores habilitados, que tengan calidad indígena de dicho pueblo acreditada en el registro nacional de calidades indígenas de la Conadi o en el Registro para la elección de comisionados de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua y su domicilio en la comuna de Isla de Pascua".

Luego, se analizó una adecuación respecto al patrocinio de las candidaturas y otras materias que fueron resueltas en la sesión anterior, particularmente las distintas interpretaciones que generan los cupos intra o supranumerarios.