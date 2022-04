Este domingo vence plazo para actualizar domicilio electoral con miras al plebiscito de salida

Quedan solo tres días para que se venza el plazo. Este domingo 1 de mayo, a las 23:59 horas, se cierra el Registro Electoral y con ello la posibilidad de que los electores soliciten el cambio del domicilio electoral, así como cualquier otra modificación, con miras a la elaboración del padrón del plebiscito constitucional de salida -con voto obligatorio- del próximo 4 de septiembre.

Desde el 1 de enero, día en que se inició este trámite, 642.124 personas han solicitado su cambio de domicilio electoral. Tanto la consulta como la actualización del domicilio electoral se pueden realizar vía online, con Clave Única, ingresando al sitio web miconsulta.servel.cl.

El trámite también se puede realizar de forma presencial con la cédula de identidad en las Direcciones Regionales del Servicio Electoral (Servel), en las oficinas de Chile Atiende y en los consulados de Chile en el mundo. Asimismo, se puede solicitar en las oficinas del Registro Civil al renovar la cédula de identidad o pasaporte.

Las Direcciones Regionales de Servel atenderán de forma especial este sábado y domingo de 9:00 a 17:00 horas.

📣 INFO IMPORTANTE 📣



Para el Plebiscito Constitucional si votas en Chile, tu voto es OBLIGATORIO, así que es de suma importancia que conozcas tu domicilio electoral en https://t.co/dZzMV9nSdc 🙌🏻



Recuerda que solo tienes hasta el 1 de mayo para solicitar el cambio domicilio.

En una rueda de prensa conjunta con el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, destacó hoy que "este trámite es importante por dos razones: el primero es que el voto será obligatorio, y la persona tendrá que acudir a sufragar al lugar donde se le asigne de acuerdo al domicilio electoral y de no hacerlo arriesgará multas hasta 3 UTM (165.000 pesos), dependiendo de lo que decida el juez de policía local en cada caso".

"Y lo segundo —agregó—, la aprobación de la ley que acerca al elector al local más cercano de su domicilio se aplicará este 4 de septiembre en el plebiscito, por lo tanto, el tener el domicilio actualizado significa que la persona va a ser asignada al local de votación más cercano a ese domicilio, al que incluso podrá trasladarse, en muchos casos, a pie".

Por su parte, Jackson invitó "a todas y todos quienes tengan derecho a emitir su voto a que revisen en la página web del Servel cuál es su domicilio electoral y, de ser necesario, actualizarlo hasta este domingo 1 de mayo, de tal forma podrán votar de la manera más fácil y, además, tener un desplazamiento más sencillo, sobre todo personas mayores o con problemas de movilidad. Y también conversar con personas mayores y ayudarlos a realizar este proceso, y tener la mayor participación posible en este plebiscito".

"Antes de esta elección, el Servicio Electoral ha asignado una mesa dentro de la misma comuna, pero no necesariamente en la zona más próxima, eso significaba -como muchas personas lo han vivido- que muchas veces el local de votación exigía de encontrar un medio de transporte para poder desplazarse y muchas veces, como lo hemos visto, en esos días el transporte no es tan expedito, no es tan fácil", señaló el titular de la Segpres.

"Por lo mismo, es que nosotros estamos invitando a todas las personas a que puedan hacer este cambio de domicilio al lugar en el que habitan para que, de esa forma, puedan acceder a un desplazamiento que sea más sencillo", añadió.