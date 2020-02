Evo Morales: Rebelión del pueblo chileno es para cambiar y una reforma no es la solución

El ex presidente de Bolivia Evo Morales destacó la "rebelión de las nuevas generaciones" en Chile para cambiar la Constitución y remarcó que una reforma no es la solución para alcanzar la paz social.

Morales consideró que "es una rebelión de las nuevas generaciones contra el modelo económico, contra las privatizaciones. Antes tenía contacto con algunos jóvenes, movimientos sociales, mapuches y algunos de izquierda del Partido Comunista y teníamos enormes coincidencias en que los derechos básicos no pueden ser un negocio privado, porque son derechos humanos".

En conversación con La Tercera, el ex mandatario remarcó que "la educación, la salud no son un servicio, son un derecho".

"Perdonen que opine sobre ese tema, pero los partidos serán de derecha, izquierda, socialistas en Chile. Es como los partidos de Estados Unidos, ganan los republicanos no pasa nada, con los demócratas lo mismo, ganan socialistas supuestamente y no cambia nada, entonces hay una política así como norteamericana que no cambia nada y el pueblo va rebelándose contra esas políticas", opinó.

En cuanto al proceso constituyente, que comenzará en abril con el Plebiscito, Morales planteó que "en la mayor parte de América Latina hay que hacer refundación, dejar ese estado colonial, ese estado dependiente del sistema capitalista".

"Aquí hay que definir si somos del pueblo o del imperio, si estamos con los pobres o con los ricos, hay que definir si queremos la paz social, que solo se garantiza con justicia social, porque no se garantiza con bases militares, intervenciones o con políticas económicas que concentran el capital en pocas manos, de eso estamos convencidos", añadió.

"Yo siento que esta rebelión del pueblo chileno es para cambiar y las reformas constitucionales no van a ser una solución, según mi experiencia", finalizó.