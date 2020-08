Evópoli deja atrás postura por el apruebo y da libertad de acción a militantes frente el plebiscito

El partido Evolución Política (Evópoli) dejó atrás la postura formal que había tomado por la opción apruebo y declaró libertad de acción para sus militantes ante el plebiscito de octubre.

"Con respecto al análisis del contexto para revisión de voto político, el 60% de los

consejeros presentes y habilitados para votar, definió la 'Libertad de acción

institucional' como nueva postura de Evolución Política frente al Plebiscito del

25 de Octubre manteniendo su apoyo a la convención mixta", destacó el partido tras su consejo general extraordinario, que se realizó de manera remota.

El presidente de Evópoli, Andrés Molina, dijo estar "muy contento de la institucionalidad y la democracia interna de nuestro partido. Y el resultado del Consejo General da cuenta de que nosotros abrazamos esa diversidad y ahora sea cual el resultado del plebiscito, Evolución Política se pone a trabajar en los contenidos de la constitución, que son los que queremos para Chile, no de izquierda, ni de derecha sino que realmente la casa de todos los chilenos".

Kast va por el apruebo

En este marco, el senador Felipe Kast destacó el fin de su reflexión y fijó su postura definitiva por el apruebo.

"El día de hoy he terminado mi reflexión y he manifestado al partido en el Consejo General que me parece que la mejor forma de combatir a la violencia, de aislar a los violentistas, de aislar a quienes creen que los conflictos se resuelven con piedras, incluso con balas, es con más democracia. Por eso he manifestado mi opción definitiva por el apruebo para poder llevar nuestras ideas al proceso constituyente, nuestras ideas liberales con fuerza, con pasión, con respecto, pero al mismo tiempo con mucha

firmeza. Queremos lograr una reforma al Estado, terminar con los operadores

políticos, reformar el Sename, poder terminar con muchos de los organismos

que muchas veces no hacen bien su trabajo y de esa forma tener un Estado más

chico, pero más fuerte y más eficiente", detalló largamente el parlamentario.

En esa línea, Kast resaltó que le "alegra mucho que el partido haya tomado también, la decisión de dar libertad de acción, para que todos se sientan bienvenidos a nuestro partido y que en ni un caso exista una mirada totalitaria que claramente no ayuda a fomentar la democracia en nuestro país".