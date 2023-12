Ex comisionada del FA llamó al A Favor a "guardar el tono" por críticas a Bachelet

La excomisionada experta Antonia Rivas (CS) acusó este domingo que existe una "falta de respeto" contra la otrora Presidenta Michelle Bachelet, quien ha sido criticada por algunos sectores tras su aparición en un video del En Contra, en el que advierte que con la propuesta de nueva Constitución se pierden derechos para las mujeres.

"No me parece (que se deba) hacer interpretaciones posibles sobre una norma que no solo ha hecho la Presidenta Bachelet", advirtió Rivas, que aseguró que "los riesgos que representa" este texto han sido alertados también por "expertos, especialistas, profesores de derecho penal y mujeres que se han dedicado a esto".

Frente a ese escenario, la militante de Convergencia Social aseguró que "decir que la expresidenta falta a la verdad o miente, me parece francamente una falta de respeto, me parece que no corresponde e invito a la campaña del A Favor a guardar el tono".

"Es una propuesta que divide, polariza, que no quiere que Chile se una. Y lo que nosotros buscamos es dejar atrás el proceso constituyente, dejar atrás este momento y avanzar hacia un momento de unidad y consenso", cerró la otrora comisionada experta.

"NO CORRESPONDE QUE UNA EXPRESIDENTA AYUDE A DESINFORMAR", ACUSÓ RINCÓN

Por contraparte, desde el A Favor la senadora Ximena Rincón (Demócratas) insistió en sus críticas a Bachelet, indicando que "no corresponde que una expresidenta de la República ayude a desinformar y se haga parte de una campaña en la franja donde se emiten falsedades".

"No es verdad que este texto no reconozca la igualdad salarial, lo dice expresamente; no es verdad que esta Constitución no considere a las mujeres en materias de seguridad; no es cierto que esta Constitución signifique retrocesos en materia de derechos, la verdad es que avanzamos y avanzamos sustantivamente", analizó la parlamentaria.

Finalmente, opinó que a la exalta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos "la desinformaron y le pasaron una minuta que no es correcta, o la verdad es que se ha creído todo lo que se ha dicho en esta campaña que lamentablemente no ayuda a cerrar un proceso".

Cabe recordar que el domingo 17 de diciembre se realizará el plebiscito para decidir si se aprueba o rechaza la propuesta de nueva Constitución.