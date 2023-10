Experto PC: La propuesta constitucional aumenta la dosis de lo que tenemos en salud y seguridad social

En la jornada en que el Consejo Constitucional discutirá y votará las observaciones formuladas por la Comisión Experta, el comisionado Alexis Cortés (PC) cuestionó el rol que ha tenido el Partido Republicano en el proceso, aludiendo a que buscan un texto que esté alineado con las posturas de la colectividad.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Cortés dijo que el texto impedirá que el Congreso ofrezca "un mejor sistema" sanitario y de pensiones, asegurando que se "aumenta la dosis" de lo que ya está en la Constitución actual.

"Va mucho más allá de la Constitución del 80 y, si no existieran las isapres, habría que inventarlas", sostuvo, además recordando que muchas de las correcciones realizadas en esta última etapa por la Comisión Experta "probablemente no sobrevivan" a la nueva revisión o a un paso por una Comisión Mixta.

"INTRANSIGENCIA" DE LA IZQUIERDA

Sergio Campos: Se ha deslizado cierta prensa que la izquierda se ha mostrado intransigente frente a la postura que ha surgido dentro del Consejo Constitucional. En la comisión de expertos se afirmó en un momento que había cierta transversalidad. En el Consejo Constitucional esa situación no se da. ¿Cuáles son los motivos fundamentales de esta diferencia que hoy día se hace evidente?

En primer lugar yo diría de que es muy difícil hablar de una supuesta intransigencia por parte de la izquierda o por el parte del mundo progresista, tanto en la Comisión Experta como en el Consejo, porque efectivamente en el Consejo Constitucional no puede impedir, no puede instalar por sí misma ninguna norma.

Es particularmente el Partido Republicano que cuenta con 20 votos y Chile Vamos que cuenta con 11 que pueden hacer y deshacer respecto a la Constitución. En ese sentido a nosotros nos queda en muchos casos simplemente observar acuerdos son instalados o impuestos por la derecha y en ese sentido es muy difícil replicar la lógica de entendimiento amplio y transversal que utilizó el anteproyecto de la comisión experta. Ahí uno lo que podría hacer que una redacción que incluye a distintos sectores que es transversal tiene más chances de ser apoyada transversalmente y lo que hemos visto finalmente es lo contrario que es un sector político y en particular el Partido Republicano ha logrado darle su propio carácter al texto constitucional corriendo el riesgo de estar plebiscitando sus propias ideas en diciembre.

Sergio Campos: ¿Cuál es el carácter que quiere darle el Partido Republicano al proyecto constitucional?

Yo diría que en muchos aspectos es un texto maximalista del punto de vista económico, de percibir en cómo muchas normas van más allá de lo que el texto de 1980 consagró. Por ejemplo, en materia económica, (...) respecto de las pensiones o (...) justamente la discusión sobre el 'que' o el 'quién' que tiene repercusiones muy negativas respecto de los avances legislativos que hemos tenido en las últimas décadas sobre todo lo que respecta a la interrupción de embarazo en tres causales.

FUTURO DE LAS CORRECCIONES

Verónica Franco: Queremos detenernos precisamente en el tema de la defensa de la vida de quién está por nacer porque en la discusión entre los expertos, Republicanos estuvo dispuesto a cambiar esa redacción del quién al qué, o sea volver a la redacción actual en la Constitución y sin embargo no estuvieron los votos de los comisionados expertos de la centro izquierda y la izquierda para avanzar en ese sentido.

Respecto de esa discusión yo diría que muchas de las correcciones que presenta la Comisión Experta no contaron más bien con el voto favorable del comisionado experto del Partido Republicano Carlos Frontaura. Yo creo que es un indicativo de que probablemente se hubiesen llegado a acuerdos más amplios en la Comisión Experta para presentar al Consejo Constitucional.

Siendo así muchas de las correcciones probablemente no sobrevivan al Consejo Constitucional y terminen siendo rechazadas o enviadas a la Comisión Mixta que eventualmente se va a conformar cuando no se alcancen los quorum para el rechazo final de alguna de las normas.

Verónica Franco: Otros temas que van a ser complicados, me imagino, objeción de conciencia, migración, esta posibilidad de expulsión inmediata de las personas de los migrantes en condición irregular, la exención de contribuciones para la primera vivienda. Temas que no pasaron en la Comisión Experta y que Republicanos dice "para nosotros son importantes, vamos a insistir con nuevas redacciones".

Yo diría que respecto de estos elementos constituyen las medidas que más se aproximan al programa de gobierno del Partido Republicano. Son normas que de acuerdo a sus apreciaciones podrían significar un mayor grado de adhesión por parte de la población a la norma constitucional.

Yo lo que diría es que cuando uno escribe una Constitución tiene que procurar generar las condiciones para que este texto identifique al mayor número de personas evitando justamente colocar elementos coyunturales programáticos que se identifique con un solo sector del país.

Es cierto que el Partido Republicano tiene la mayoría y por lo tanto tiene una capacidad para instalar temas que el resto no tiene, pero la pregunta es para qué utilizar esa mayoría. Yo diría que esa mayoría se debería utilizar para escribir la casa de todos, un texto que nos identifica a todos y no buscar plebiscitar sus propias ideas, porque con eso no solo pone en riesgo el éxito del proceso constitucional sino que puede ser incluso perjudicial para las propias aspiraciones de ese partido.

¿APROBAR O RECHAZAR?

Paula Molina: En medio de este análisis respecto a lo que se está aprobando y lo que ahora tendrá lugar en el Consejo está también la cuestión política ¿no es cierto? y cómo se van instalando o posicionando las distintas fuerzas políticas. La UDI ha hecho declaraciones en voz de su presidente bien firmes durante las últimas horas respecto a su decisión de hacer campaña por el apruebo. ¿Cómo ve usted ese tema político que ya está posicionado incluso antes de que se conozca el texto final?

Yo creo que es importante tener el texto completo a la vista. Hoy se van a discutir en el Consejo Constitucional las propuestas de la Comisión Experta y si bien hay correcciones que son importantes en términos de paridad, en términos de la objeción de conciencia o respecto del pago de contribuciones, no es claro que esas correcciones puedan persistir.

Entonces a mí me parece un poco arriesgado o no lo más prudente ya afirmar de que ese texto necesariamente se tiene que aprobar, porque en realidad yo creo que hay que hacer los esfuerzos necesarios para que en diciembre lo que se plebiscite no sea un texto maximalista ni que representa un solo sector y estas discusiones son todos debates que están abiertos a pesar de que lamentablemente en la Comisión Experta hubo cuestiones que no se pudo hacer propuesta y que por lo tanto ya están zanjadas.

Pero en estos aspectos cuando no están resueltos, cuando todavía existe la posibilidad que el Partido Republicano las vete en el Consejo Constitucional, yo sería más prudente y esperaría tener un texto final para hacer una afirmación y eso lo digo tanto para la derecha como para la izquierda.

Paula Molina: Usted dice, arriesgado decir ahora cuál es la postura y dice también que hay que esperar el texto final. Ahora en el texto final ya sabemos que hay ideas que se van a reponer que tienen buena sintonía con la opinión pública, por ejemplo el tema de las contribuciones, particularmente por aquellos sectores que se van a ver beneficiados o el tema de migración, lo que se está planteando desde el Partido Republicano que son ideas además con las que va a insistir. ¿Cree usted que en la sintonía de algunas ideas que se propongan allí en la Constitución, más el cierto agote frente a un proceso que se ha demorado bastante? ¿Cuánto cree que van a pesar esos factores en la decisión de diciembre más que el conjunto, el texto de la Constitución que no todo el mundo va a tener tiempo de leer y sopesar en detalle?

Yo diría que si en diciembre lo que se plebiscita es un texto de derecha, maximalista, conservador, probablemente sea cual sea el resultado, el debate constitucional va a seguir abierto. ¿Por qué lo digo? Porque no sólo porque se estén presentando normas identitarias, programáticas, sino que porque en muchos casos lo que se está haciendo es constitucionalizar políticas públicas.

Cuando ocurre eso lo que se termina por constitucionalizar es el debate político. Es decir, si yo quiero en el futuro hacer una reforma en seguridad social o en salud, lo que voy a tener que hacer no es sólo tener mayoría en el Congreso, sino que es cambiar la Constitución. Eso es replicar lo que ha sido nuestro debate en los últimos años y eso sin duda que me parece perjudicial.

Particularmente en materia de salud, en materia de seguridad social, lo que está ofreciendo el texto constitucional es aumentar la dosis de lo que tenemos. En el caso de salud se consagra la libertad de elección del sistema, lo que quiere decir que si las isapres no existieran habría que inventarlas o si quebraran tal vez el Estado tendría que rescatarlas. Me parece que ponerlo en esos términos es muy peligroso para la democracia, lo mismo en seguridad social, donde se va mucho más allá de la Constitución del 80, estableciendo libertad de elección respecto del tema de pensiones.

El efecto que produce eso es dejar inconstitucional las últimas propuestas que se presentaron por parte del gobierno de distintos signos. Me refiero al gobierno de la Presidenta Bachelet, del Presidente Piñera y actualmente del Presidente Boric. Es decir, que se detenga, por ejemplo, una discusión que está en el Congreso respecto a una reforma de algo tan sentido para los chilenos como las pensiones porque quedaría inconstitucional, me parece que va justamente en la línea contraria de lo que Chile espera de un texto constitucional, que es un texto donde nos podamos encontrar, donde todos nos identificamos y que permita que sea la democracia a través de la Constitución de mayoría, la que permita avanzar a la dirección que sea mejor para el país.

Yo creo que tal cual como está el texto, particularmente en estas materias, lo que hace es justamente congelar, petrificar e impedir que el legislador democrático pueda ofrecerle al país un mejor sistema de salud o mejores pensiones a los chilenos y chilenas.