Experto y una nueva Constitución: Lo primero es pensar que debe dar espacio a todos los chilenos

El abogado Pablo Ruiz-Tagle, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, planteó que, de ganar el Apruebo en el plebiscito de este domingo, la nueva Constitución que se redacte lo primero que debe asegurar es dar espacio a "todos los chilenos".

En conversación con El Diario de Cooperativa, expuso que desde el retorno a la democracia "ha habido un proceso de negociaciones, transacciones, que no ha sido perfecto, pero ha permitido construir lo que denominado la Quinta República chilena, que comienza en marzo de 1990 y, pienso, puede llegar a su conclusión, en este plebisicto y proceso constituyente que estamos comenzando, que significaría pasar a la Sexta República chilena".

Y de ocurrir, planteó, "para construir una Sexta República los partidarios del Rechazo también deben tener espacio en el debate público, también lo partidarios del Apruebo; porque es distinto que hacer una nueva Constitucóin por un golpe de Estado (...) Cuando se hace la Constitución por una vía democrática, los que son opuestos a construirla deben tener espacio en el debate público".

En ese sentido, "lo primero es pensar que una nueva Constitución debe darles espacios a todos los chilenos y chilenas", por ejeemplo, "desde (el comunero mapuche) Celestino Córdova hasta, en fin, Álvaro Corbalán", ex CNI que cumple una serie de condenar por crímenes contra la humanidad cometidas en la dictadura de Pinochet.

"Lo segundo es que, y se ha discutido en profundidad, los derechos sociales y económicos deberían ser mejor garantizados, de la educación, trabajo, salud, seguridad social, deberían tener una garantía más profunda; en la Constitución están reconcoidos pero sin esa garantía profunda en términos de igualdad", complementó.

Asimismo, "hay que equilibrar los poderes del Presidente; revisar el Tribunal Constitucional; el rol de las Fuerzas Armadas; quizás introducir un ombudsman o defensor del ciudadano; hay que distribuir mejor el poder entre centralismo y las regiones, y también quizás pensar en revisar muchos de los órganos autónomos. Y por supuesto la cuestión de los pueblos originarios; temas de género", enumeró.

"EL ESPÍRUTO COMENZÓ EL 5 DE OCTUBRE DE 1988"

Ruiza-Tagle, catedrático de Derecho Constitucional, destacó que "todo este proceso constituyente se abre a partir del acuerdo de noviembre, que dio cauce a una demanda que se arrastraba por mucho tiempo".

No obstante, a su juicio, "el espíritu del pueblo chileno de recuperar la titularidad del poder constituyente comienza la noche del 5 de octubre de 1988, y si me apuran, en el discurso que dieron Jorge Millas y el ex Presidente Frei Montalva en el teatro Caupolicán en 1980".

En tanto, para el proceso que partirá eventualmente el domingo, si gana el Apruebo, cree que se debiera seguir "los consejos que dio hace poco el profesor de Harvard Cass Sunstein, dijo que era bueno considerar tres cuestiones: primero, muy importante pensar que exista una deliberación ciudadana, pero que no se olvide de consultar la opinión de los expertos (...) que no nos refugiemos en nuestra pequeña capillita de los que piesna como yo, sino que nos acerquemos a los que piensan distinto".

"Y dice una frase maravillosa: hay tres palabras que son las más importante en la política, y que es ser capaz de decir 'Yo estaba equivocado', que es reconocer que un arugmento en el otro me persuade y e hace cambiar mis convicciones. Si estamos abiertos a esas tres cosas, estamos en la línea de la democracia", concluyó.