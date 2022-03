Falta de acuerdo de la ex Lista del Pueblo mantiene vacante una vicepresidencia de la Convención

La mesa ampliada de la Convención Constitucional -luego de dos meses- aún tiene una vacante a la vicepresidencia, debido a que la ex Lista del Pueblo, a quien correspondía el cupo, aún no llega a un consenso para definir a su representante.

Según consignó La Tercera, tanto la UDI como otros colectivos intentaron colocar al convencional independiente Renato Garín en el puesto, sin embargo, no logró los patrocinios necesarios; en tanto, Francisco Caamaño asoma como el convencional que genera más apoyo en la ex Lista del Pueblo, con 23 de 24 firmas necesarias para asumir el cargo.

Dentro de la ex Lista del Pueblo existen dos colectivos: Pueblo Constituyente (con 11 convencionales de la ex Lista del Pueblo) y la Coordinadora Plurinacional (con 9 convencionales de la ex lista del Pueblo y ocho escaños reservados), y son justamente estos colectivos los que no han logrado patrocinar un candidato para que asuma la vicepresidencia de la mesa.

Pese a que por reglamento la mesa puede funcionar con un puesto vacante, esto se traduce en trabajo extra para la mesa. Así lo relató vicepresidente adjunto Raúl Celis (RN), quien señaló que "no es lo ideal, porque implica recargar las funciones de la mesa. Somos menos para las mismas tareas. Siempre es conveniente tener una persona más".

En la misma línea, el vicepresidente Tomás Laibe (PS) explicó que están "sometidos a mucha carga de trabajo. Tenemos funciones que cada uno lleva a cabo, como de participación, de lobby, convenios, otros de enlaces con las comisiones. Esas responsabilidades deben ser compartidas".