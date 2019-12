Felipe Kast por paridad de género: Abstenerse es demostrar que vamos a cumplir el acuerdo

El senador Felipe Kast (Evópoli) planteó en Cooperativa que abstenerse de aprobar el mecanismo constituyente es una forma de "demostrar que vamos a cumplir el acuerdo logrado el 15 de noviembre".

En conversación con El Diario de Cooperativa, Kast confirmó que se abstendrá en la votación que se realizará este jueves en el Senado sobre la habilitación del proceso constituyente, que no incluye paridad de género, a los pueblos originarios ni participación de independientes.

En relación con lo avanzado la jornada de este miércoles, el parlamentario expresó que "estamos muy contentos de que se haya aprobado (...) Evópoli cumplió ese acuerdo, yo no puedo a última hora cambiar el acuerdo vía indicaciones, por eso rechazamos las indicaciones y enviamos tres proyectos de ley sobre paridad, pueblos originarios y sobre los independientes".

"Si yo hubiese aprobado las indicaciones, lo que habríamos hecho es poner en riesgo ese texto que nos costó muchísimo construirlo (...) me parece muy grave que alguien haya dicho, en forma bastante falsa, de que Evópoli o RN no querían tener a los pueblos originarios o que la UDI marcó la pauta, porque eso no es cierto", recalcó.

"Justamente porque queríamos dar la señal de que los pueblos originarios participen, que sí queremos tener paridad, que sí queremos tener a los independientes y por lo tanto abstenerse es decir 'yo voy a respetar el acuerdo', porque o sino seríamos un partido que no cumple su palabra empeñada", explicó el senador.

Finalmente, Kast aseveró que su partido, junto a algunos militantes de Renovación Nacional, apoyarán la opción "Sí" en el plebiscito por la nueva Constitución.