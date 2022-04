Fiscal Nacional: "El proceso constituyente no puede responder a criterios ideológicos o políticos circunstanciales"

En la cuenta pública oficiada por el fiscal nacional, Jorge Abbott, se hizo mención al trabajo del Ministerio Publico, cómo se ha abordado el crimen que está al alza y, entre otras cosas, al proceso constituyente, el que después de eliminar la figura del fiscal nacional, la volvió a reponer, lo que no cayó bien a la autoridad del poder Judicial.

"Desde el inicio del proceso constitucional, el Ministerio Público ha manifestado su disposición para aportar al debate sobre el sistema de justicia penal. Con ese propósito, a mediados del año pasado organizamos un ciclo de charlas internas (...) El resultado fue un documento que pusimos a disposición de la Convención Constitucional y que, en su parte medular, aboga por un Ministerio Público autónomo e independiente para ejercer la acción persecutoria", expuso Abbott en su discurso.

El Pleno rechazó en su totalidad el tercer paquete de normas de la Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional de la Convención, para revisar sus contenidos, entre ellos, la figura del fiscal nacional, por lo que tendrá que volver a ser presentada.

Abbott dijo que "salvaguardar el principio de objetividad nos parece igualmente relevante, pues no pueden sino ser los fiscales quienes tengan la potestad de resolver cuándo es pertinente seguir o abandonar las investigaciones a la luz de hechos objetivos y de lo que la evidencia muestre en cada caso. En estas decisiones no pueden operar presiones externas ni argumentos que no sean estrictamente apegados a derecho".

Además, opinó que "en el debate constituyente reciente ha habido iniciativas que, respetuosamente, no compartimos. Sabemos que el proceso aún está en marcha y que falta para arribar a un acuerdo que sirva a los chilenos y chilenas que día a día requieren respuestas claras y contundentes de parte de la institución que está designada por la Constitución para representarles en la defensa de sus derechos cuando un delito les ha afectado".

"La institucionalidad que sea aprobada para el Ministerio Público en el proceso constituyente no puede responder a criterios ideológicos o políticos circunstanciales".

"El establecimiento de contrapesos o equilibrios en las estructuras de poder, es una materia que, por cierto, debe ser parte de la discusión democrática y, en consecuencia, de interés del constituyente", zanjó.