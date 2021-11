Fiscalía quiere incautar fichas clínicas de Rojas Vade tras su rechazo a colaborar

El fiscal centro norte Patricio Cooper solicitó al Séptimo Juzgado de Garantía la incautación de las fichas clínicas del constituyente Rodrigo Rojas Vade, en el marco de la investigación por el falseamiento de su declaración patrimonial, en la que aludió una deuda por pago de tratamientos de cáncer.

Según publicó La Tercera, el persecutor pidió recibir información de las fichas clínicas de Rojas proveniente de las clínicas Alemana y Bupa, con el fin de poder tener copias de estos documentos, en el caso iniciado luego que el constituyente reconociera no tener cáncer.

"Con objeto de continuar esta investigación y poder corroborar lo declarado por el propio imputado en cuanto a que no tiene cáncer, pero sí otras enfermedades que detalla en su misma declaración, se requiere poder revisar las fichas clínicas respectivas, máxime si el propio imputado ha negado su autorización para poder acceder a las fichas clínicas respectivas", se lee en la solicitud.

Cooper funda esta solicitud en el rechazo de Rojas Vade a entregar esta información, y en su declaración ante la Fiscalía, en la que reconoció no padecer cáncer y añadió que "respecto de la firma para levantar mi secreto bancario, debo indicar que no la proporcionaré, así como tampoco deseo autorizar la obtención de información relacionada con fichas clínicas y tratamientos que no haya proporcionado voluntariamente".