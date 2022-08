Flavia Torrealba (FRVS) condenó la "campaña feroz" del Rechazo contra el Gobierno

La presidenta del partido Federación Regionalista Verde y Social (FRVS), Flavia Torrealba, aseguró que no tiene duda que ganará el Apruebo y condenó la "campaña feroz" del Rechazo contra el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la timonel aseguró que está "en el territorio todos los días, de hecho ahora estoy en la Región de Ñuble y no veo los Rechazo, no me encuentro con Rechazo. No sé si es porque estoy dentro del segmento que es afín a mi opción del Apruebo, pero yo no tengo ninguna duda que vamos a tener un excelente resultado en el plebiscito".

"A mí no me ha asustado nunca el escenario de perder este plebiscito; creo que vamos a ganar y que vamos a ganar con la claridad que necesitamos para que no sean impugnados los resultados y no sean cuestionados", agregó Torrealba.

En el contexto del plebiscito, la representante indicó que ve "a los sectores del Rechazo en una campaña feroz por desprestigiar todo lo que se asocie: al Gobierno, a la constituyente, al proceso y eso me parece nefasto, porque después del 4 (de septiembre) vamos a tener que seguir viviendo en el mismo país", enfatizó.

"Por lo tanto, la serenidad que se requiere, especialmente de los liderazgos, es necesaria... Nosotros no podemos tener gente enloquecida que después no pueda tender puentes para volver a una convivencia democrática saludable", enfatizó la timonel de la FRVS: "Tenemos mucha pega que hacer, este es un proceso constitucional que lleva bastante tiempo pero que, además, requiere de un proceso de adaptación de normas, de correcciones, de algunas reformas".

"Necesitamos serenar los espíritus, necesitamos entender que este es el proceso más democrático que ha vivido el pueblo de Chile y que, para eso, se requiere altura de miras y políticos y políticas en una dimensión amplia de la palabra: guiando procesos, haciendo posibles escenarios razonables para salir de este proceso con éxito para todos y todas los chilenos y las chilenas que es lo que finalmente busca este proceso constituyente", sentenció.