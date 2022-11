Francisco Undurraga: Mientras más pequeño sea el órgano constituyente, más fácil será ponernos de acuerdo

El jefe de bancada de Evópoli, Francisco Undurraga, aseguró que mientras más pequeño sea el órgano constituyente "más fácil será ponernos de acuerdo".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario aseguró, además, que en noviembre tienen la "obligación" de llegar a un acuerdo y "tiene que materializarse a la brevedad".

"Dada la lentitud de las propias fuerzas que apoyan al Presidente Boric en proponer, nosotros hemos sido claros y contundentes: creemos que tiene que haber un órgano que redacte la Constitución, que sea elegido democráticamente, y que no tenga más de 50 personas, similar a lo que es hoy día el Senado", planteó Undurraga.

"Desde Chile Vamos estamos empujando eso, estamos comprometidos con el proceso democrático, creemos que tienen que ser elecciones de carácter obligatorio y estamos dispuestos a materializarlo lo antes posible. El problema está en que las las fuerzas que apoyan al Presidente Gabriel Boric, lamentablemente, al parecer por la contundente derrota que recibieron el 4 de septiembre, no están muy entusiasmados con ir a elecciones", lamentó el parlamentario.

Sobre el tamaño del órgano constituyente, Undurraga indicó que "mientras más pequeña sea la comisión que redacte la propuesta, más fácil será ponernos de acuerdo. Lo que nosotros queremos es un buen texto, tal como lo prometimos durante la campaña; tener una buena y nueva Constitución".

"El mecanismo que nosotros observamos es este. En relación a los 125 (propuesta realizada por la centro izquierda), eso es lo mismo que teníamos; en la práctica es decirle a la contraparte 'no queremos hacer nada'. Nosotros estamos dispuestos, estamos sentados a la mesa... No nos vamos a restar al diálogo, no nos vamos restar a la conversación", enfatizó el diputado.

"Acuerdo tiene que haber, nueva Constitución tiene que haber. Eso es lo que la ciudadanía ha pedido contundentemente durante estos últimos tres años y nosotros no nos podemos desentender. No hay que ser livianos en los comentarios (...) Nosotros tenemos la obligación de llegar a acuerdos y para eso estamos trabajando", cerró.