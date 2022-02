Fuad Chahín: Todos los chilenos tenemos que sentirnos amparados y orgullosos de nuestra Constitución

El convencional Fuad Chahín (DC) coincidió con los llamados recientes a la Convención Constitucional a ampliar los acuerdos durante el debate de fondo, para garantizar que la propuesta final sea aprobada en el Plebiscito de salida.

"En lugar de molestarse con el mensajero como muchas veces ocurre, creo que hay que hacerse cargo de que se ha transmitido una imagen -y muchas veces con razón- de una Convención a la que le cuesta conversar de manera amplia y diversa", planteó en El Diario de Cooperativa.

Para el ex timonel de la falange, "el gran aprendizaje de los plenos de la semana pasada es que, para poder alcanzar los dos tercios, es necesario tener una conversación más amplia, más abierta, estar dispuestos a escuchar opiniones distintas, a enriquecer y mejorar los proyectos, y que en el Pleno no hay colectivo chico", y por lo mismo, abogó por rescatar los aportes de las minorías dentro del órgano.

De esta forma, se podrá "lograr una Constitución que no sea la representación de una mayoría circunstancial de una sola parte del país, ni que sea una fotografía de una coyuntura política, y por lo tanto, sea sustentable en el tiempo", puesto que lo contrario "es uno de los pecados originales de la Constitución del 80: sólo representa a una parte de la sociedad chilena".

Chahín remarcó que el objetivo es que "no tengamos una Constitución fanática, sino que sea de cambios, de vanguardia, moderna, que profundice nuestra democracia, que pasemos a un Estado social, democrático y ecológico, de derechos, pero que de alguna manera sea recogiendo todas las miradas. Todos los chilenos tenemos que sentirnos amparados, orgullosos y representados por nuestra Constitución, y no sólo una mayoría".

Por otra parte, y dado que restan menos de cinco meses para que cese la Convención, reafirmó que "es irreal la opción de tener una ampliación de plazo", y por lo tanto, "creo que tenemos que concentrarnos en aprovechar mejor el tiempo".

En ese sentido, valoró que la mesa haya extendido las sesiones de los últimos días: "Trabajando los acuerdos uno no gasta tiempo, sino que gana tiempo, porque eso le da mucha más viabilidad a las normas", remató.

TOMA FUERZA SUSTITUCIÓN DEL SENADO POR UN CONSEJO REGIONAL

En cuanto a una alternativa bicameral que implica renombrar el Senado como "Consejo Regional", y que ya estaría tomando fuerza en la Comisión de Forma de Estado -la que Chahín integra-, explicó que "logramos que se generara en el proceso legislativo -sobre todo en aquellas leyes de interés regional- que los territorios estén mejor representados".

En concreto, todos sus integrantes serían electos directamente, habrá el mismo número de representantes en cada región, y ellos formarían parte de las asambleas regionales. Tendrán la facultad de adentrarse en materias de interés regional, así como en leyes que se refieran a órganos, atribuciones o competencias de los gobiernos regionales y locales.

"Pero -precisó- todos los proyectos van a ingresar por la Cámara de Diputados y van a terminar en la Cámara de Diputados, y si no está de acuerdo este consejo territorial, se va a una comisión mixta, y si no hay acuerdo allí, puede insistir la Cámara con su proyecto".

Aunque está conforme con el resultado, Chahín reconoció que "me hubiese gustado darle más facultades", pues tal como está "es un león que ruge pero que no tiene ni garras ni dientes". Entre lo que le agregaría está que "participara de la discusión de los tratados internacionales; que actuara como jurado en las acusaciones constitucionales; que pudiera participar en todas las reformas constitucionales; y que pudiera tener una posibilidad de iniciativa legislativa, que no la tiene".