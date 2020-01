Fundación Participa tras la Cadem: Caída de aprobación de nueva Constitución "es un llamado de atención"

"Es una encuesta más", pero "sin lugar a dudas es un llamado de atención", aseguró Daniel Ibáñez, fundador y presidente de la Fundación Participa, tras conocer los resultados del último sondeo de la consultora Plaza Pública-Cadem, que reveló una caída de 6 puntos porcentuales en tres semanas de la opción a favor de una nueva Constitución, a cuatro meses de que se realice el plebiscito del 26 de abril.

De los 709 casos que toma la muestra, un 66 por ciento dice que aprueba la redacción de una nueva Carta Magna, mientras que quienes la rechazan aumentó cinco puntos, subiendo a 25 por ciento. Un 3 por ciento, en tanto, dice que "no votaría" en el plebiscito de abril, un punto porcentual más que lo manifestado el 3 de enero, mientras que quienes "no saben" o "no responden" se mantuvieron en un 6 por ciento.

"Hay que considerar que no es la única encuesta, que hay varias encuestas con diferentes metodologías, pero sin lugar a dudas es un llamado de atención que de todas maneras debe preocupar a quienes estamos particularmente por la opción del 'Apruebo'", manifestó Ibáñez este martes en conversación vía telefónica con Cooperativa en Ruta.

A juicio de Ibáñez, la baja se explica, entre otras cosas, "en la cercanía de la empresa encuestadora con el Gobierno, que no es algo que la opinión pública no conozca, pero también tiene que ver con las campañas del terror, del miedo, que se han instalado desde sectores de la derecha que están en contra de la redacción de una nueva Constitución, a través de redes sociales y del discurso de autoridades, que de alguna manera están permeando en la ciudadanía".

Sin embargo, enfatizó que la fotografía de Cadem "no significa que exista una baja brutal en el apoyo al 'Apruebo', que sigue siendo la opción mayoritaria para los chilenos. La mayoría de los chilenos quiere una nueva Constitución: según Cadem, es el 66 por ciento; según Activa Research, el 77 por ciento".

Cabe recordar que la Fundación Participa lanzó hace dos semanas la campaña "Yo Quiero Una #NuevaConstituciónParaChile", que cuenta con figuras que van desde la Democracia Cristiana al Frente Amplio, con el objetivo de convocar, informar y motivar a la ciudadanía a movilizarse sobre la importancia de tener una Carta Fundamental.