Gaspar Domínguez admite problema de "muestras sesgadas" en la conformación de las comisiones

El vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, señaló que el primer informe que la Comisión de Medioambiente presentó al Pleno la semana pasada contenía "muestras sesgadas", dado que obtuvo un rechazo rotundo de la mayoría de sus propuestas.

En El Diario de Cooperativa, el médico recordó que "la forma de conformar y constituir las comisiones fue manifestando el propio interés de cada convencional, y consiguiendo el apoyo de otros", por tanto, el que la mayoría de los integrantes de, por ejemplo, Sistemas de Justicia, fueran abogados, y que en Medioambiente provinieran del mundo del activismo, "generó que -yo lo digo en términos epidemiológicos- hubiera 'muestras sesgadas'".

"Quizás si el diseño hubiera sido hacer grupos aleatorios para que la distribución fuera azarosa, el resultado habría sido distinto, pero bueno, ése es el diseño institucional que se definió en la primera etapa del Reglamento, que tiene consecuencias positivas, como que las personas que están en cada comisión conocen más del tema, y otras negativas también, como es por ejemplo que no sean necesariamente representativas del Plenario", reflexionó.

En definitiva, Domínguez espera que el informe renovado de Medioambiente, a ser propuesto en los próximos días al Pleno, cuente con "mucho más apoyo y con una redacción y una forma que permita no farrearnos la oportunidad de poder tener una institucionalidad ambiental fuerte en esta nueva Constitución".

EVENTUAL PRÓRROGA "SERÍA BIEN RECIBIDA"

Por otra parte, el facultativo coincidió con la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, en cuanto a trabajar pensando en terminar sus funciones el 4 de julio y no en otra fecha, pues al ser "una decisión que no radica en este órgano, creo que no es razonable que podamos hacer una organización distinta".

"Pero por cierto, si el Congreso estableciera de manera autónoma que sería bueno tener tres o cuatro meses más para poder ajustar algunos aspectos de coherencia interna, creo que serían bien recibidos", añadió.

De todas maneras, descartó solicitar aquello expresamente al Parlamento entrante, planteando que "si ocupáramos un Plenario entero en discutir esto, hubieran opiniones a favor y en contra, se discutiera, se votara eventualmente y una mayoría de la Convención estuviera a favor (...) fuéramos al Congreso, se pidiera, y se rechaza, perdimos tres días" de trabajo.

Finalmente, dijo esperar que el ex convencional Rodrigo Rojas Vade cumpla la sanción determinada por el Comité de Ética en su contra, calificándolo como "su deber ético y reglamentario". A su vez, aguarda que "habilitada la posibilidad de renuncia" despachada esta semana por el Congreso, "él la tome inmediatamente".