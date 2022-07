Gaspar Domínguez: "Pase lo que pase el 4 de septiembre, este proceso marca un nuevo estándar"

El vicepresidente de la Convención Constitucional (CC), Gaspar Domínguez, señaló que pase lo que pase en el plebisicito de salida, el proceso de confección de la nueva Carta Magna "marca un nuevo estándar".

En la ceremonia de entrega del texto en la sede del Congreso en Santiago, Domínguez planteó que "para escribir la propuesta fuimos elegidos con unas reglas nuevas de manera paritaria, diversa y abriendo espacio a quienes nunca antes habían sido representados o habían estado en espacios de poder. Somos tal vez el grupo más diverso que ha sido convocado para una tarea de este carácter".

"Esto necesariamente implica obtener lo que queremos y otras veces aceptar lo que definen las mayorías. Así es la democracia (...) Pero hay algo que nos une, y es nuestro amor por nuestro país, nuestro Chile", destacó.

"Pase lo que pase el 4 de septiembre, Chile ya cambió. Es un impulso que nació y se ha vuelto realidad. La herencia de este proceso marca un nuevo estandar para esta sociedad, en que ya sería inaceptable pensar, por ejemplo, sin paridad o sin participación popular", destacó Domínguez, agregando que "las personas hemos vuelto a hablar de nuestro país, en nuestras casas, en la once, en la mesa, de lo que queremos conservar y de hasta donde queremos avanzar. Ese movimiento es una oportunidad que no podemos perder, no podemos volver atrás".

Respecto a la propuesta de nueva Constitución, el vicepresidente de la CC señaló que "esta convención se disuelve, pero no es ni el principio ni el fin de este viaje. Llevamos décadas intentando avanzar hacia una Constitución democrática. Esta nueva etapa debe ser la continuación de un gran proceso de encuentro en el que naveguemos juntas y juntos hacia un Chile más justo, porque la Constitución perfecta no existe... Esta no es la excepción. Esta propuesta de Constitución no es una varita mágica que va a solucionar nuestros problemas, pero sí es una mejor caja de herramientas para avanzar en estas soluciones".

Sobre las críticas al proceso, Domínguez señaló que han "cometido errores, pero la Convención no es lo relevante".

"Encontrémonos en paz el próximo 4 de septiembre, porque al final todos queremos una nueva Constitución, todos queremos una Constitución justa para Chile", cerró.