Gaspar Domínguez: "Si el plebiscito fuera de la propuesta de la Comisión de Expertos, yo aprobaría"

Este martes la Comisión Experta que redacta el anteproyecto de la nueva Constitución finalizó su trabajo tras terminar la última ronda de votaciones, y el exvicepresidente de la Convención Constitucional Gaspar Domínguez expresó que "si tuviéramos que votar hoy, me quedaría con la emitida" por dicho órgano, ya que "es mejor que la que tenemos".

Entre aplausos, la Comisión de Expertos, que se instaló el pasado 6 de marzo, terminó el borrador que servirá de base para el trabajo del Consejo Constitucional, cuyo trabajo comenzará el próximo 7 de junio.

En esta línea, el exconvencional Gaspar Domínguez indicó en El Mercurio que "en términos generales, si bien se ha conservado gran parte de la estructura constitucional, producto del debate de la Comisión Experta ha habido algunos avances y mejorías en aspectos que a mi juicio era sano mejorar".

Y ejemplificó: "fundamentalmente, incorporar el Estado social de derecho, avanzar en el capítulo de derechos fundamentales, en exigibilidad de los mismos con un recurso de protección reforzado, con principios de progresividad y responsabilidad fiscal. También reducir en forma parcial algunos aspectos del control preventivo del Tribunal Constitucional".

"La reflexión principal, más allá de los aspectos técnicos, norma por norma o artículo por artículo, es que cuando haya que votar, la opción Acepto será aprobar el nuevo texto y la opción No aceptar será quedarse con el que tenemos vigente. Más allá del ideal de cada uno, es importante ser pragmático y la respuesta que tenemos que responder en el plebiscito es si queremos seguir con la Constitución vigente o queremos una nueva", señaló el también médico.

El exvicepresidente -que fue candidato por Independientes No Neutrales (INN)​- del fallido proceso constituyente anterior dijo que "si bien falta todavía que el Consejo vote y delibere y modifique el texto", la propuesta de la Comisión Experta "en términos estricta y puramente prácticos, es mejor que lo que tenemos vigente. Manifesté que si tuviéramos que votar hoy, me quedaría con la emitida por la Comisión Experta porque me parece que es mejor que la que tenemos hoy".

Si el plebiscito fuera de la propuesta de la comisión de expertos, yo aprobaría. — Gaspar Domínguez (@gdominguez_) May 30, 2023

Sobre el Consejo Constitucional, puntualizó que "la gracia de un proceso que tiene como antecedente un primer proceso, que fue frustrado, que no llegó al resultado esperado, es que permite tomar aprendizajes. Uno de ellos es la necesidad de buscar puntos de acuerdo intermedio, independiente de la mayoría que se tenga dentro del órgano. Es necesario tomar como aprendizaje del primer proceso que no basta tener los votos adentro, sino más bien lograr el apoyo afuera también".

Asimismo, recalcó que "la opción minimalista, con menos detalles, como aprendizaje de lo primero, es el término que deberíamos seguir", como también que "todos los lados tienen que ceder algo para tener un resultado que logre satisfacer a mayor cantidad de personas".