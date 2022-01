Gaspar Domínguez, vicepresidente de la CC: Es más difícil ponerse de acuerdo en nombres que en ideas

El nuevo vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, descartó en Cooperativa que la extensa votación para elegir a la nueva mesa sea una muestra de la dificultad para llegar a consensos, planteando que muchas veces es más difícil ponerse de acuerdo en nombres que en ideas.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Domínguez dijo que "yo creo que sí tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo y los ejemplos son muchos. Si bien la elección de la presidenta tomó nueve rondas, se logró y yo creo que además se logró de una manera que es muy significativa, cada una de estas rondas fue televisada, las negociaciones que habían, las conversaciones fueron públicas".

"Creo que es muy positivo y la votación mía fue a la primera ronda, con más de dos tercios de los votos. Hemos tenido varios ejemplos donde nos hemos puesto de acuerdo, la declaración contra la violencia, en la parte reglamentaria, muchas veces nos pusimos de acuerdo con un gran número", destacó.

Para Domínguez, "es muy importante lo que dijo el constitucionalista Javier Couso, que muchas veces es más difícil ponerse de acuerdo en elegir nombres o caras que en elegir o ponerse de acuerdo en ideas".

"Puede pasar que de repente nos demoremos nueve sesiones en resolver algunos puntos, pero la verdad yo no le veo el problema, y tenemos una fecha límite donde tenemos que terminar el trabajo, que es el 4 de julio y no nos queda más opción que ponernos de acuerdo para esa fecha, así que solo nos queda avanzar, no hay otra oportunidad y nos vamos a poner de acuerdo", puntualizó.