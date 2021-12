Gobierno abogó ante la Convención por mantener el sistema presidencial, pero con "cambios sustantivos"

En su exposición en representación del Gobierno ante la Comisión de Principios Constitucionales de la Convención, el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, abogó por mantener el régimen presidencialista "tradicional" de Chile, pero con modificaciones significativas.

"¿Qué proponemos entonces? Seguir nuestra tradición de un régimen presidencial, pero con cambios sustantivos: hay alguna iniciativas que debiesen ser exclusivas del Parlamento y no del Ejecutivo, pero hay algo en lo que no podemos retroceder, que es la iniciativa exclusiva sobre el gasto en manos del Presidente de la República", planteó.

Ossa apuntó también a continuar con un Congreso bicameral, con cambios en la forma de tramitar leyes para mayor eficiencia.

Además sostuvo que "la asesoría parlamentaria tiene que profesionalizarse y ser mejor pagada, no nos parece que cada parlamentario tenga un periodista, un abogado, porque es una forma subrepticia de dedicarse a otras labores, pequeñas encuestas, pagos de favores; finalmente yo creo que a la Cámara de (Diputadas y) Diputados hay que atenuarle mucho su facultad de fiscalización".

La Convención Constitucional realizará durante la próxima su semana territorial y, al regreso de esas labores, al órgano asistirán representantes del Congreso.

En tanto, en la referida comisión hacen coordinaciones para invitar a los ex presidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC), Ricardo Lagos (PPD) y Michelle Bachelet (PS).

Propuesta para discutir primer capítulo

Por otra parte, el Colectivo del Apruebo ingresó una propuesta de todo el capítulo primero de la nueva Carta Fundamental, una quincena de artículos en que, entre otros puntos, se define a Chile como un Estado socialdemocrático de derecho.

"Si tú dices en el primer capítulo que Chile es un Estado social, estás diciendo que en el capítulo de derechos fundamentales que vendrá después en la Constitución los derechos sociales van a tener una presencia desde luego muchísimo más relevante que en la actual Constitución, y no sólo en cuanto a hallarse declarados, sino en cuanto a hallarse también debidamente garantizados", expuso expuso Agustín Squella, líder de la agrupación.

"No hemos escrito el que será el primer capítulo, hemos escrito una propuesta para iniciar una conversación", puntualizó.

Propuesta para garantizar el derecho al agua

En paralelo, la mañana de este jueves un grupo de 16 convencionales presentó la séptima propuesta de norma constitucional que recibe el organismo.

Se trata de una determinación sobre la garantización del derecho al agua que determina que toda persona, sin discriminación, tendrá acceso al suministro de manera "suficiente, segura, aceptable, potable, libre de contaminación, físicamente accequible y asequible económicamente, para uso personal y doméstico".

"Hoy vemos como escuelas se encuentran cerradas por no tener agua, o postas que no tienen agua, esta norma es sobre el derecho al agua, no estamos hablando ni de propiedad ni otros temas que se van a debatir posteriormente, y esto trasciende los intereses particulares. Estamos hablando del bien común, del derecho de todas las personas a acceder a ellos, por lo que consideramos que es una norma transversal y que no inhabilita a nadie en su debate", explicó la convencional Manuela Royo.

Además, ya fueron publicadas en la página web de la Convención el casi centenar de iniciativas populares de norma que pasaron el filtro de admisibilidad, de las más de 500 que han sido ingresadas mediante la plataforma digital del órgano.