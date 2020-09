Gobierno defendió extensión del estado de excepción: "El propósito es tener un Plebiscito seguro"

El ministro del Interior, Víctor Pérez, defendió la extensión del estado de catástrofe en el país por otros 90 días, que coincidirán con el Plebiscito del próximo 25 de octubre, y sostuvo que "no habrá ninguna medida que impida que eso se haga dentro de las normas legales".

El viernes se conoció la decisión del Gobierno, que argumentó tener la necesidad de contar con "herramientas adecuadas" para el manejo de la pandemia, y abrió la posibilidad de levantar la medida si la situación sanitaria "lo permite".

Desde el Servicio Electoral (Servel) indicaron que esto no implica ninguna modificación para el proceso constituyente, y el ministro Pérez indicó que el 25 de octubre "se tomarán todas las medidas para que no exista ningún obstáculo para que las personas concurran a votar, para que manifiesten sus opinión, los vocales realicen sus tareas y para que los colegios escrutadores cumplan sus funciones".

"No habrá ninguna medida que impida que eso se haga dentro de las normas legales. El propósito del Gobierno es tener un Plebiscito seguro, participativo e informado", recalcó, como ya ha mencionado con antelación.

Opinan los diputados

Desde el Frente Amplio, el diputado RD Pablo Vidal comentó que "la utilización de las Fuerzas Armadas para colaborar con una situación como la pandemia o como en algún momento pudo haber sido un terremoto, es completamente razonable".

"No hay nada de malo en este caso de establecer un estado de catástrofe si esto es una colaboración de las Fuerzas Armadas, como lo ha hecho en estos meses en el contexto de la pandemia. El problema es cuando el Gobierno se tienta a utilizar las Fuerzas Armadas para defenderse contra del movimiento social, como lo hizo en octubre pasado o como intentó esta semana el Presidente Piñera con el proyecto de infraestructura crítica".

Su par RN Gonzalo Fuenzalida comentó que si la medida "compromete la realización del plebiscito, en el sentido que muy poca gente vaya a votar y va a perder la legitimidad, habrá que tomar una decisión política entre todos y tendremos que hacer lo que ya hicimos una vez".

"El plebiscito era en abril y ahora en octubre... Quizás haya que correrlo un mes más o dos meses más; ojalá que no, pero hoy no se podría estar cerrado a ningún escenario, porque todo lo que se predijo el año pasado ha sido totalmente al revés. Entonces, cerrarse a decir que será así, no (es correcto), porque puede ser cualquier cosa", afirmó.

Servel cierra postulaciones de facilitadores

En tanto, el Servel decidió adelantar el cierre de las postulaciones -del 30 de septiembre a este domingo- para los facilitadores electorales que ayudarán en el resguardo de las medidas sanitarias en los locales de votación, debido a la gran cantidad de inscripciones.