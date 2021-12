Gobierno: "El Presidente Piñera quiso juntarse con Elisa Loncon y ella no llevó a cabo la reunión"

Luego de que el martes el Presidente electo, Gabriel Boric, visitó la Convención Constitucional, desde el órgano remarcaron que se sentirán apoyados por el futuro Gobierno, en contraposición a las dificultades que han enfrentado con la actual Administración de Sebastián Piñera y a que éste aún no se ha reunido con la mesa directiva que ya lleva más de cinco meses de funcionamiento.

Sin embargo, desde La Moneda aseguraron que el actual Mandatario sí hizo gestiones para que la presidenta de la Convención, Elisa Loncon, fuera a Palacio a conversar con Piñera poco después de la instalación del órgano, que tuvo lugar el 4 de julio de este año.

"A los pocos días de que se instaló la Convención y Elisa Loncon fue elegida presidenta de ésta, se tomó contacto a través de una persona que trabaja en Cancillería para que ella pudiese juntarse con el Presidente en La Moneda", aseguró el ministro de la Segpres, Juan José Ossa.

No obstante, "en algún minuto se nos señaló que así iba a ser, pero luego nos llamaron y nos dijeron que ya no querían tener esa reunión o no podían tenerla ese día", apuntó.

En ese marco, "quiero ser muy categórico: el Presidente de la República sí quiso juntarse con Elisa loncon; desconozco las razones por las cuales ella no llevó a cabo la reunión", enfatizó Ossa.

Consultada al respecto, Loncon replicó que las puertas de la Convención están abiertas para conversar con todos quienes tengan "una voz política para el futuro del país". Sin embargo, no confirmó ni desmintió la supuesta reunión fallida con Piñera.

La Constituyente también fue visita esta semana por los ex Presidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.