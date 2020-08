Gobierno ingresó indicación que entrega mayores atribuciones al Servel para un plebiscito "seguro"

El Gobierno ingresó una propuesta al proyecto de reforma constitucional para otorgar más atribuciones al Servicio Electoral (Servel) con el objetivo de establecer las normas necesarias para el desarrollo del plebiscito del 25 de octubre en medio de la pandemia.

El ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, acudió a la Comisión de Constitución del Senado y presentó la indicación que apunta a que el Consejo Directivo del Servel deberá dictar con al menos 50 días de anticipación un instructivo para realizar un plebiscito seguro.

Esto refiere al establecimiento de normas sobre la constitución e instalación de mesas, horario de funcionamiento en un máximo de 12 horas, aforo máximo de personas al interior de los locales de votación, la presencia de los apoderados de mesa y número de causales de exclusión para no ser vocales, además de los útiles necesarios para el acto electoral.

En este punto, dejará en el Servel las decisiones necesarias para adecuar el proceso y que, como por ejemplo, que las cuarentenas no afecten el desarrollo del plebiscito.

"Y en ningún caso las medidas sanitarias de carácter general, que son las restricciones que se imponen en diferentes ciudades, regiones, comunas, como por ejemplo las cuarentenas, podrán afectar la realización del plebiscito a nivel nacional, regional ni comunal", especificó Monckeberg.

La indicación, asimismo, entrega esta facultad al Servel "en todos los procesos electorales hasta hasta diciembre de 2021, que son al menos siete", destacó el ministro.

La propuesta fue aprobada en general y en particular en la Comisión de Constitución, por lo que fue despachada a la Sala del Senado, con una modificación: el Servel deberá dictar con al menos 45 días -y no 50- de anticipación un instructivo para realizar un plebiscito seguro, tras petición del propio organismo, que pedía más plazo.

El Gobierno hizo propuesta de reforma constitucional que obliga al Servel a dictar las normas para el plebiscito en medio de la pandemia, con a lo menos 50 días de anticipación, en materia de constitución de mesas, horarios de funcionamiento, uso de materiales, etc.@Cooperativa — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) August 11, 2020

SERVEL Y LA CONTROVERSIA POR "FALTA DE AUTONOMÍA PRESUPUESTARIA"

Por su parte, el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría, volvió a plantear la controversia que inició ayer públicamente cuando acusó "falta de autonomía presupuestaria" para llevar a cabo el plebiscito, atribuyéndola a una burocracia de la Dirección de Presupuestos.

Criticó hoy que "ayer nos enteramos por un comunicado que sacó Dipres que no habían autorizado un aporte para el especto de la compra de elementos sanitarios y hasta el día de ayer no estaba autorizado, es decir, en esa no es precisa la declaración".

"En general, nosotros estamos de acuerdo con este tema y ya trabajamos un protocolo en donde pretendemos tomar de alguna manera todo el proceso electoral desde que la persona sale de la casa hasta que vuelve sana y salva y no solamente hacernos cargo al interior de los locales de votación y en el acto de votación propiamente tal".

El ministro Monckeberg aseguró que los recursos comprometidos por ley están garantizados.

La comisión de Constitución de la Cámara aprobó en general un proyecto de diputados de oposición para fijar un límite en el gasto de las campañas para el plebiscito. Los parlamentarios de Chilevamos se abstuvieron.@Cooperativa — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) August 11, 2020

CÁMARA DISCUTE REGULACIÓN DEL GASTO EN LAS CAMPAÑAS

Por su parte, la Comisión de Constitución de la Cámara Baja debatió hoy otro proyecto que apunta a regular el gasto y el origen del financiamiento de las campañas para el plebiscito, con el objetivo de llenar el "vacío legal" que advirtió el Servel.

La instancia aprobó en general la iniciativa, que "asimilando el plebiscito convocado a una elección presidencial, permite al Servel fiscalizar el origen y titularidad de la publicidad contratada en favor de las opciones" del "Apruebo" o el "Rechazo" y la "Convención Constitucional" y la "Convención Mixta".

No obstante, la Comisión optó por no debatir en particular a la espera de una propuesta comprometida por el Gobierno, que busca que también se regule los aportes financieras que puedan recibir organizaciones sociales, reconocidas por el Servel como participantes de este proceso;