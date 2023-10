Gobierno lamentó falta de acuerdo transversal en la votación final del Consejo

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (Partido Comunista), lamentó este martes que las fuerzas políticas en el Consejo Constitucional no hayan sido capaces de reconciliar sus opiniones discordantes y lograr un "acuerdo transversal" en su sesión final, ofreciendo una propuesta de Carta Magna que no es de consenso.

Por 33 votos a favor -solamente de la derecha- y 17 en contra, el órgano dio ayer luz verde a un proyecto de 17 capítulos y 216 artículos que, según los sondeos de opinión, tiene altas probabilidades de ser rechazado en el plebiscito con sufragio obligatorio del próximo 17 de diciembre.

Mientras sus defensores argumentan que el documento garantiza "libertad" y "seguridad" y da "certezas económicas y jurídicas" al país, sus críticos dicen que perpetúa el modelo neoliberal y supone "retrocesos" en materia de derechos.

"Para nosotros, hoy día lo fundamental es que haya una campaña de información que le permita a la ciudadanía proceder al 17 de diciembre con un voto consciente", dijo Vallejo en una rueda de prensa en La Moneda, garantizando nuevamente la posición de "prescindencia" del Gobierno frente al referéndum.

"Insistimos: no queremos que esto se transforme en lo que no es, sino que lo que realmente es, que es la deliberación de la ciudadanía frente a una propuesta de texto constitucional más que un juicio del Ejecutivo, lamentando, obviamente, que no haya habido un acuerdo transversal para la redacción de un texto tan importante como es la Constitución política de nuestro país", sostuvo la ministra.

"Nuestro Gobierno y nuestras autoridades van a estar, abocadas en el marco de la prescindencia, a cumplir con sus funciones de Estado", enfatizó.

En los próximos días, el Gobierno va a adjudicar dos licitaciones: el plan de medios y la impresión de la propuesta de nueva Constitución para que sea difundida gratuitamente a la ciudadanía.

El Consejo entregará el proyecto oficialmente el 7 de noviembre al Presidente Gabriel Boric para que convoque el plebiscito

La oposición anticipó que votará a favor mientras el oficialismo espera tomar una decisión conjunta luego del próximo martes, aunque varios de sus dirigentes han expresado críticas al proyecto.