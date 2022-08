Gobierno tras dictamen de Contraloría: Ministro Jackson "cuenta con todo el respaldo del Presidente"

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió al dictamen emitido por Contraloría donde se afirma que el titular de la Segpres, Giorgio Jackson, "no se ajustó a la necesaria prescindencia", en relación al rol tendría en la discusión por las mejoras al proyecto de nueva Constitución en caso de aprobarse en el plebiscito del próximo 4 de septiembre.

Desde La Moneda, la portavoz aseguró que "tanto el ministro Jackson como el propio Gobierno en varias oportunidades ha hecho un llamado a todos los sectores, sean del Apruebo o sean partidarios del Rechazo, a presentar sus distintas propuestas de cara a lo que suceda posterior al 4 de septiembre en el día del plebiscito".

"Es más", agregó Vallejo, "nos gustaría no solamente reiterar este llamado, sino que también invitar a los partidarios de todos los partidarios de la opción del Rechazo a ponerse también de acuerdo en el camino a seguir de cara a el 5 de septiembre, en consideración a que ganara eventualmente la opción que ellos promueven o respaldan, en este caso el Rechazo. ¿Para qué? Para también dar certidumbres del camino a seguir".

"No es que cuestionemos lo que ha señalado la CGR, que, por cierto, siendo un ente autónomo que tiene el rol de fiscalizar, respetamos", complementó.

"El rol de la CGR es fiscalizar, nuestro rol como Gobierno es aclarar que hemos estado permanentemente llamando a todos los sectores a presentar sus propuestas, porque la Segpres no solamente no coordina y establece las relaciones con los partidos, sino que también recepciona propuestas de carácter legislativas", planteó la también ex diputada.

En ese sentido, la vocera de La Moneda descartó la eventual salida del jefe de la Segpres, luego de que parlamentarios de Chile Vamos y la DC lo criticaran duramente tras la respuesta de la Contraloría ante el requerimiento ingresado por los diputados demócratacristianos Joanna Pérez y Eric Aedo.

"Parte del rol de los sectores no oficialistas o de oposición es la fiscalización y hacer este tipo de emplazamientos cuando consideran, desde una perspectiva crítica, que algún ministro o ministra no se ajusta a lo que ellos esperaban de acuerdo a su gestión. Sin embargo, el ministro Jackson, que encabeza la Segpres, cuenta con todo el respaldo del Presidente de la República y de este Gobierno para seguir cumpliendo sus funciones", afirmó Vallejo.