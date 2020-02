Hinzpeter: No podemos llegar al 26 de abril sin saber, minuciosamente, detrás de qué andan los promotores de cada opción

Rodrigo Hinzpeter, quien fuera mano derecha y ministro del Interior y Defensa de Sebastián Piñera durante su primer Gobierno, criticó la discusión sobre el proceso constituyente, tachándolo de "chico, lleno de temor y cálculo".

De cara al pistoletazo de salida, este miércoles 26, a la campaña para el plebiscito constitucional de abril -que será el primer paso para decidir si se redacta una nueva Constitución y qué mecanismo se utiliza para ello-, el abogado, en una carta al diario El Mercurio titulada "Un debate pobre", pidió dejar de lado las "meras 'conversaciones de Twitter' cuando estamos enfrentando algo tan importante".

"En el tiempo transcurrido, muchos han ido tomando posición y plantean, con una convicción asombrosa, su decidida opción por una de las alternativas. Al hacerlo, no escatiman en mostrar gran seguridad en la opción escogida —no se abre espacio para las dudas, para las pausas reflexivas que emergen del intercambio democrático de ideas— y, en ambos casos, anticipan paz y bienestar si gana la que es la preferida, y caos, retroceso y violencia si gana aquella que no les gusta", plantea Hinzpeter, actual gerente legal de Quiñenco, el holding presidido por Andrónico Luksic.

"Pensé que ello iría cambiando con el transcurrir de los días, pero no ha sucedido. Pasa que ese debate —si se le puede llamar así— es muy insuficiente, demasiado pobre, pueril, mirador en menos de la capacidad de entendimiento de los chilenos, y no satisface un estándar democrático de información suficiente —diría que ni siquiera mínimo— para que se sufrague con cabal conocimiento", cuestiona el ex jefe de gabinete.

Hinzpeter enfatiza que "este asunto debe corregirse cuanto antes", y advierte: "No podemos llegar al 26 de abril sin saber, minuciosamente, detrás de qué andan los promotores de cada opción".

En esa línea, sugiere que una vez iniciado el período formal de campaña, los promotores del "Apruebo" asuman la "obligación ética y esencial de expresar, con claridad y detalle, al menos siete puntos relevantes que desea incluir, eliminar o cambiar de la Constitución, y que expresen, asimismo, en qué términos desean que ellos queden expresados en la nueva Carta Fundamental", y que los partidarios del "Rechazo" expliciten "metódicamente, de manera sobria y cuidada, por qué Chile y sus desafíos estarían mejor manteniendo sin cambios el texto vigente".

Este miércoles arrancará, de manera oficial, la campaña para el plebiscito constitucional del 26 de abril, una contienda que los expertos auguran crispada y que es la más importante desde aquella que en 1988 puso fin a la dictadura militar.

Los partidos empezarán a desplegar su poderosa maquinaria propagandística a mediados de esta semana y tratarán de convencer a los chilenos de votar a favor o en contra de derogar la actual Constitución, escrita durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) y vista por gran parte de la sociedad como el origen de la gran desigualdad que afecta al país por su corte neoliberal.

La propaganda se divulgará de momento casa por casa, en la calle, en la prensa escrita o en la radio, ya que los anuncios en televisión -tan determinantes en el plebiscito de hace tres décadas- solo están permitidos un mes antes del referéndum.