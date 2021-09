Impasse en la Convención Constitucional por quórum de dos tercios en reglamentos

La directiva de la Convención Constitucional decidió tomar más tiempo para debatir las propuestas de reglamento, con el fin de resolver diferencias sobre el quórum de dos tercios con el que deberían ser aprobadas algunas normas específicas, pese a que en general el documento requiere mayoría absoluta.

Esta decisión llevó a aplazar la votación de estas materias, la que ahora quedó fijada para este viernes.

Las dudas están en algunos aspectos del reglamento de la comisión de Participación y Consulta Indígena, por ejemplo, la propuesta de consultas indígenas con carácter vinculante.

Aquello causó la molestia de la machi Francisca Linconao, quien se quejó de la interpretación dada por la Secretaría, razón por la que llamó a los pueblos a "estar alerta".

"Lo que ayer pasó, en el correo que mandó el señor secretario me parece muy grave. El señor secretario no tiene facultades ni en la Constitución ni en el reglamento para interpretar ninguna ley. Como machi, autoridad mapuche tradicional y constituyente mapuche más votada, llamo a todos los pueblos a estar alertas con lo que ha pasado ayer", dijo.

Linconao recalcó que "quisieron someternos a dos tercios si podíamos invocar o no a los DD.HH., para hacer un proceso de participación y consulta indígena: no podemos votar por los derechos que ya tenemos, venimos a escribir más derechos".

Posteriormente, un grupo de constituyentes de pueblos originarios se levantó de sus asientos y manifestó su molestia a la presidenta de la Convención, Elisa Loncon, quien debió suspender la sesión, ya que no estaban dadas las condiciones para seguir con el debate.

La idea es dar más tiempo para resolver diferencias en torno al quorum de 2/3 con que deberían ser aprobadas algunas normas de la propuesta de reglamento de la comisión de Participación y Consulta Indígena.@Cooperativa — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) September 9, 2021

Tras estos incidentes, Isabella Mamani, constituyente del pueblo Aymara, planteó que "lo primero que se debió hacer es conversar con nosotros, con los pueblos originarios, con los representantes y no tomarse el nombre de todos los pueblos originarios. Ella representa al pueblo mapuche, yo represento junto con Luis Jiménez al pueblo Aymara".

Margarita Vargas, del pueblo Kawésqar, dijo que "entiendo que tiene que ser más fuerte, si Bassa o el secretario se está tomando atribuciones que no le corresponden nuestra presidenta también tiene que pararlo. Me parece que tenemos que evaluar ese rol y lo más importante, ella no puede hablar por todos los representantes de los pueblos".

"Nosotros tenemos autonomía y entonces me parece que tenemos que evaluar su rol y el rol de la mesa, ya es necesario hacer cambios", dijo.

DOS TERCIOS FUERON PLANTEADOS POR SECRETARÍA TÉCNICA

La Mesa luego explicó que ese punto sobre los dos tercios para normas específicas fue planteado por la Secretaría Técnica y la mesa ampliada lo abordó ayer en una reunión, aunque según admitieron Loncon y Bassa, sin la debida atención.

"Quién es responsable, la mesa. Que en esa mesa yo no hubiera estado en una reunión porque tuve que ir a la PDI a declarar (por la causa Rojas Vade) fue circunstancial, nunca he querido abandonar en ningún momento la Convención, pero por circunstancias lo tuve que hacer, hubo poco tiempo", sostuvo Loncon.

Bassa remarcó que "ha sido una semana más difícil de lo que todos y todas esperábamos. Todos saben que ayer estuvimos toda la tarde en dependencias de la Policía de Investigaciones declarando, lo que ha impedido que la mesa pueda hacer el trabajo de manera más efectiva y eficiente".

Loncon señaló luego que se ha tomado el tiempo para escuchar el planteamiento señalado en la controvertida sesión de la mañana. Subrayó que la mesa se hace cargo de los problemas de la comunicación, ofreció disculpas y apuntó la necesidad de conducir y construir en la diversidad para la toma de decisiones.

Ante esta situación, la constituyente Marcela Cubillos, de Vamos por Chile, dijo que estas normas sí deben ser aprobadas en dos tercios y que si se decide lo contrario está dispuesta a recurrir a la Corte Suprema.

"Quieren exceder las atribuciones que tienen. La que va a determinar si se cumplen o no se cumplen con las normas de procedimiento, en definitiva va a ser la Corte Suprema, si es que se decide recurrir por violación a las normas de los dos tercios o de la Constitución. En el caso en que no se respeten aquellas exigencias de dos tercios donde tienen que respetarse, por supuesto que lo intentaría", recalcó la ex ministra.